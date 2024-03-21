Илон Маск анонсировал имплант, который сможет возвращать зрение

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Американский миллиардер Илон Маск объявил о разработке мозгового импланта от компании Neuralink, который предназначен для восстановления зрения у слепых людей.
В своем сообщении в социальной сети Х (бывший Twitter), Маск рассказал о новом продукте Neuralink «Blindsight», который будет следующим проектом после «Telepathy».
Он выразил уверенность в том, что даже те, кто родился слепым или никогда не видел, смогут восстановить зрение благодаря этому устройству. Маск также упомянул, что имплант уже успешно испытывается на обезьянах, отметив, что хотя разрешение изображения вначале может быть низким, как на ранних игровых консолях Nintendo, в конечном итоге оно может достичь уровня нормального человеческого зрения.
При этом Маск подчеркнул, что обезьяны, участвующие в экспериментах, не претерпели никаких вредных последствий.
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Он выразил уверенность в том, что даже те, кто родился слепым или никогда не видел, смогут восстановить зрение благодаря этому устройству. Маск также упомянул, что имплант уже успешно испытывается на обезьянах, отметив, что хотя разрешение изображения вначале может быть низким, как на ранних игровых консолях Nintendo, в конечном итоге оно может достичь уровня нормального человеческого зрения.
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Артем Кузьмин