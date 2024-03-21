Первый пациент с имплантом Neuralink сыграл в шахматы

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На трансляции мужчина поделился, что ему нравится играть в шахматы, но он не мог себе это позволить. Однако, сейчас у него есть возможность двигать курсор по игровой доске на экране своего ноутбука, переставляя фигуры в ходе игры.
Напомним, что в январе миллиардер из США Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам бизнесмена, первые полученные данные о работе устройства обещают большие результаты.
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