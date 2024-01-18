В Японии лауреат литературной премии призналась в применении ChatGPT

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Лауреат самой престижной японской литературной премии Акутагавы за текущий год, 33-летняя Риэ Кудан призналась, что около 5% предложений в ее романе-победителе «Токийская башня сочувствия» были сгенерированы искусственным интеллектом и включены в текст без изменений. Об этом Кудан сообщила во время пресс-конференции, трансляция которой доступна на Youtube.
Ранее британский музыкант Пол Маккартни сообщил, что искусственный интеллект использовался в «последней пластинке» коллектива. Музыкант поделился, что современная технология была использована для «извлечения» голоса Леннона из старой демозаписи.
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Екатерина Коршунова