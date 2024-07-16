Имам казанской мечети Камаев назвал правильный способ «побивания» женщины

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Имам мечети в Казани Тимур Камаев объяснил единоверцам, чем побивание отличается от избиения. Он также рассказал, как правоверный мусульманин может наглядно дать понять жене, что она не права.
Телеграм-канал Inkazan опубликовал видео, в котором имам передаёт последователям ислама своеобразную инструкцию хазарата по налаживанию мира и согласия в семье. Священнослужитель объясняет, что мусульманину надлежит сначала увещевать заблуждающуюся жену, затем разделить спальное ложе, а только потом, если указанные меры не помогли, «побивать» её.
По словам Тимура Камаева, смысл «побивания» не в том, чтобы изувечить женщину или наставить ей синяков, а в том, чтобы наглядным и достаточно жёстким, но справедливым способом донести до неё, что она не права.
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