Курбан-Байрам в 2024 году: дата, суть и традиции праздника жертвоприношения

Фото: istock / Scrofula
Курбан-Байрам является одним из главных праздников у мусульман. По-арабски название праздника звучит как «Ид аль-Адха», или праздник жертвоприношения. Курбан-Байрам посвящен завершению хаджа — паломничества в Мекку.
Суть Курбан-Байрама, когда отмечается в 2024 году, традиции этого праздника, расскажем в материале «Радио 1».
В 2024 году Курбан-байрам выпадает на воскресенье 16 июня. Курбан-байрам обычно отмечают несколько дней. В исламских государствах празднование может проходить 2 недели, в каких-то странах Ид аль-Адха празднуют 5 дней, а в России – 3 дня. Так, в РФ праздник продлиться до среды 19 июня.
Ибрахим множество лет молился о продолжении рода, и в итоге стал отцом только в 86 лет. Согласно преданию, во сне к нему явился ангел Джабраил с велением от Аллаха принести своего сына в жертву. Несмотря на тяжелые душевные страдания, пророк все же подчинился воле Божьей и отправился в долину Мина с ребенком, не сопротивляясь своей участи.
В ходе жертвоприношения вмешался Аллах, и нож в руках Ибрахима перестал резать. Вместо сына Ибрахиму было разрешено принести в жертву барана. Событие стало символом верности Ибрахима, за что он получил награду и позже у него родился еще один ребенок — сын Исхак.
Отметим, что в Коране не называется имя сына, которого должны были принести в жертву. Однако по традиции мусульман, его имя — Исмаил.
Пост перед Курбан-байрамом не так строг, как перед Рамаданом, но все таки же предполагает серьезные ограничения: полный отказ от пищи и воды от рассвета до заката на протяжение девяти дней. Ночью, невзирая на снятие запретов, стоит избегать излишеств и соблюдать умеренность в еде и напитках.
На девятый день Зуль-хиджа, 15 июня, верующий должен находится на горе Арафат. В день самого Курбан-байрама мусульмане идут в долину Мина, где они символически бросают камни, после чего мусульмане 7 раз совершают обход вокруг Каабы — кубической постройки, которая расположена во дворе Заповедной мечети в Мекке. Если человек не может посетить Мекку, он остается дома и поклоняется там.
В Курбан-байрам важно посетить мечеть для утренней молитвы. После неё необходимо прослушать проповедь, или вагаз, которую проводит имам. Затем происходит праздничный намаз (гает-намаз) — особый молитвенный ритуал, подчеркивающий связь человека с Богом.
В этот день принято посещать дома близких и друзей, дарить подарки и общаться. Согласно традиции, на стол необходимо подавать традиционно мясные блюда, приготовленные из жертвенных животных, и разные сладости.
Фото: istock / RasselOK
Животное хорошо кормят, иногда его могут украсить магическими амулетами, надеть ожерелья и колокольчик и разукрасить красками ярких цветов.
Треть жертвенного животного полагается беднякам или детским домам, вторая часть положена гостям и родственникам, а третья остается семье.
Смысл Курбан-байрама заключается в демонстрации своей преданности Аллаху. При заклании зверя в душа должна быть чиста, без агрессии. Напротив, к жертве должно быть жалостливое отношение, тогда и Аллах, согласно писанию, смилуется над человеком.
Можно использовать и простое «С праздником Курбан-байрам!».
Регионы, где распространен ислам, установили на Курбан-байрам официальный выходной. В это время отдыхают жители Дагестана, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. Также выходной действует в Башкирии, Чечне и Татарстане.
Фото: РИА Новости / Мурад Оруджев
В связи с празднованием Курбан-байрама в Москве, обычно перекрывают движение транспорта вблизи Московской исторической мечети, Мемориальной мечети и Московской соборной мечети и комплекса мечетей «Инам» и «Ярдям» в Отрадном.
В Подмосковье согласовано 14 мест в 9 муниципалитетах для проведения обряда жертвоприношений на Курбан-байрам:
В Саудовской Аравии, где Курбан-байрам тесно связан с хаджем, верующие осуществляют обряды вокруг Каабы. Также в стране принято ходить на мост Джамарат — место, где, согласно преданию, пророк Ибрагим кидал камни в дьявола.
В Казахстане праздник отмечают с традиционным жертвоприношением. Курбан-байрам — символ благодарности за благословение и напоминание о подвиге пророка Ибрагима. Важной частью праздника является благотворительность, которая обращает внимание на важность помощи тем, кто в этом нуждается.
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Какого числа мусульмане отмечают Курбан-байрам в 2024 годуКурбан-Байрам не имеет постоянной даты и отмечается на 10-й день месяца Зуль-хиджа, спустя 70 дней после праздника Ураза-байрам, символизирующего окончание Рамадана. Отсчет идёт по мусульманскому лунному календарю, поэтому из-за различий с григорианским календарем дата празднования ежегодно сдвигается на 11 дней.
В 2024 году Курбан-байрам выпадает на воскресенье 16 июня. Курбан-байрам обычно отмечают несколько дней. В исламских государствах празднование может проходить 2 недели, в каких-то странах Ид аль-Адха празднуют 5 дней, а в России – 3 дня. Так, в РФ праздник продлиться до среды 19 июня.
В чем суть праздника Курбан-байрамИстория праздника Курбан-Байрам связана с пророком Ибрахимом (в Библии — Авраамом) и отсылает к 37 суре (главе) Корана.
Ибрахим множество лет молился о продолжении рода, и в итоге стал отцом только в 86 лет. Согласно преданию, во сне к нему явился ангел Джабраил с велением от Аллаха принести своего сына в жертву. Несмотря на тяжелые душевные страдания, пророк все же подчинился воле Божьей и отправился в долину Мина с ребенком, не сопротивляясь своей участи.
В ходе жертвоприношения вмешался Аллах, и нож в руках Ибрахима перестал резать. Вместо сына Ибрахиму было разрешено принести в жертву барана. Событие стало символом верности Ибрахима, за что он получил награду и позже у него родился еще один ребенок — сын Исхак.
Отметим, что в Коране не называется имя сына, которого должны были принести в жертву. Однако по традиции мусульман, его имя — Исмаил.
Что принято делать на Курбан-байрам
Подготовка и молитвыПримерно за 20 дней до Курбан-байрама у мусульман начинается период, когда они не устраивают застолья, перестают стричься и бриться. В этом время большинство верующих готовятся к паломничеству — хаджу в Мекку, который является одним из пяти столпов ислама.
Пост перед Курбан-байрамом не так строг, как перед Рамаданом, но все таки же предполагает серьезные ограничения: полный отказ от пищи и воды от рассвета до заката на протяжение девяти дней. Ночью, невзирая на снятие запретов, стоит избегать излишеств и соблюдать умеренность в еде и напитках.
На девятый день Зуль-хиджа, 15 июня, верующий должен находится на горе Арафат. В день самого Курбан-байрама мусульмане идут в долину Мина, где они символически бросают камни, после чего мусульмане 7 раз совершают обход вокруг Каабы — кубической постройки, которая расположена во дворе Заповедной мечети в Мекке. Если человек не может посетить Мекку, он остается дома и поклоняется там.
В Курбан-байрам важно посетить мечеть для утренней молитвы. После неё необходимо прослушать проповедь, или вагаз, которую проводит имам. Затем происходит праздничный намаз (гает-намаз) — особый молитвенный ритуал, подчеркивающий связь человека с Богом.
В этот день принято посещать дома близких и друзей, дарить подарки и общаться. Согласно традиции, на стол необходимо подавать традиционно мясные блюда, приготовленные из жертвенных животных, и разные сладости.
Фото: istock / RasselOK
Жертвоприношение баранаДалее начинается главная часть Курбан-байрама – жертвоприношение. Жертвенное животное выбирают заблаговременной, за 2-3 дня его содержат в специальном, отделенном от других зверей, чистом месте. В жертву дозволено приносить только баранов, коров или быков, буйволов, коз, овец и верблюдов.
Животное хорошо кормят, иногда его могут украсить магическими амулетами, надеть ожерелья и колокольчик и разукрасить красками ярких цветов.
Треть жертвенного животного полагается беднякам или детским домам, вторая часть положена гостям и родственникам, а третья остается семье.
Смысл Курбан-байрама заключается в демонстрации своей преданности Аллаху. При заклании зверя в душа должна быть чиста, без агрессии. Напротив, к жертве должно быть жалостливое отношение, тогда и Аллах, согласно писанию, смилуется над человеком.
Что значит «Ид мубарак»После намаза, встретившись с друзьями или товарищами, мусульмане приветствуют друг друга словами: «Благословенного праздника! » («Ид Мубарак! ») или его производное: «Да будет благословенен ваш праздник».
Можно использовать и простое «С праздником Курбан-байрам!».
Как отмечают Курбан-байрам в регионах РоссииВ России праздник Курбан-байрам отмечают в первую очередь в мусульманских регионах, соблюдая все религиозные традиции и обычаи. Там также проводятся общественные праздничные и культурные мероприятия.
Регионы, где распространен ислам, установили на Курбан-байрам официальный выходной. В это время отдыхают жители Дагестана, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. Также выходной действует в Башкирии, Чечне и Татарстане.
Фото: РИА Новости / Мурад Оруджев
Курбан-байрам в Москве и ПодмосковьеВ крупных городах, таких как Москва, создают специальные места для жертвоприношений, где соблюдаются все санитарные нормы и присутствуют работники Роспотребнадзора.
В связи с празднованием Курбан-байрама в Москве, обычно перекрывают движение транспорта вблизи Московской исторической мечети, Мемориальной мечети и Московской соборной мечети и комплекса мечетей «Инам» и «Ярдям» в Отрадном.
В Подмосковье согласовано 14 мест в 9 муниципалитетах для проведения обряда жертвоприношений на Курбан-байрам:
- территория фермерского хозяйства «Мехово-Лесное» в Сергиево-Посадском округе;
- бойня в деревне Захариха по улице Стармосковская, дом № 57 в Раменском городском округе;
- ферма в деревне Чепелево по улице Центральной, дом № 65 г. о. Чехов;
- «Мясной двор» за войсковой частью в селе Ям г. о. Домодедово;
- бойня в деревне Купчинино г. о. Домодедово;
- животноводческое хозяйство «Койбар» в деревне Бородино в г. о. Мытищи;
- ферма по улице Садовой, дом № 4, в деревне Старосьяново г. о. Домодедово;
- деревня Марс, дом № 40 в Рузском городском округе;
- фермерское хозяйство на станции «Столбовая» по улице Мира вл. 1 г. о. Чехов;
- ферма по улице Мичурина, дом № 77 в Старой Купавне Богородского г. о.;
- ферма в поселке Псарьки Богородского городского округа;
- ферма в селе Городец городского округа Коломна;
- экоферма в деревне Венюково. вл. № 10, стр. 1. о. Чехов;
- СПК «Ромашка», деревня Большие Жеребцы в г. о. Щелково;
Как отмечают Курбан-байрам в миреВ Турции Курбан-байрам очень любят и ждут, его отмечают жители по всей стране. Обычно, празднование там проходит на протяжение четырех дней.
В Саудовской Аравии, где Курбан-байрам тесно связан с хаджем, верующие осуществляют обряды вокруг Каабы. Также в стране принято ходить на мост Джамарат — место, где, согласно преданию, пророк Ибрагим кидал камни в дьявола.
В Казахстане праздник отмечают с традиционным жертвоприношением. Курбан-байрам — символ благодарности за благословение и напоминание о подвиге пророка Ибрагима. Важной частью праздника является благотворительность, которая обращает внимание на важность помощи тем, кто в этом нуждается.
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Алина Юрчак