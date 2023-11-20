Ридли Скотт ответил на критику французами его нового фильма «Наполеон»

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Один из журналистов спросил Ридли Скотта о том, как он воспринимает негативные рецензии многих французских критиков его нового исторического байопика «Наполеон». Тот предпочел отшутиться в ответ на не слишком удобный вопрос.
«Этих французов не поймешь. Они даже сами себе не нравятся. Когда я показывал кинокартину в Париже, всем всё нравилось», — сказал знаменитый режиссер.Фильм «Наполеон» рассказывает о молодых годах и пути к славе и власти корсиканского офицера Бонапарта. Наполеона сыграл Хоакин Феникс, который признался, что решающим моментом в том, что он согласился на эту роль, стала ностальгия по тем временам, когда он еще совсем молодым снимался у Скотта в «Гладиаторе».
«Захотелось снова постараться пережить те замечательные ощущения от работы с Ридли», — сказал актёр.
Возлюбленную Наполеона Жозефину сыграла актриса Ванесса Кирби. В других ролях снялись Руперт Эверетт, Тахар Рахим, Марк Боннар, Пол Рис и другие. Премьера картины в кинотеатрах США назначена на 22 ноября, но в этот день покажут сокращенную версию, которая длится 157 минут. Полная продолжительность оригинальной версии фильма составляет 270 минут или 4,5 часа. Сам Скотт хотел бы, чтобы зрители увидели именно ее. Возможно, ему удастся договориться об этом со стриминговыми платформами.
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