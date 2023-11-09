Телекритик Мельман: Телевидение не исчезнет из-за интернета

Фото: istockphoto.com/simpson33
Телекритик Александр Мельман заявил, что телевидение вопреки растущей популярности интернета не исчезнет.
Он объяснил, что у телевидения есть своя аудитория, которая приоритетным считает именно его из-за привычек и традиций. Причём такая тенденция характерна как для России, так и для западных стран, в частности, США, где телеканалы также пользуются большим спросом у людей и сегодня.
Специалист добавил, что люди продолжают выбирать телевидение, поскольку оно технологически более простое, чем Сеть.
Читайте также:
Сценарист Герасимова заявила о запросе сильных персонажей в современном кино
На Украине запретили видеосервисы с российскими фильмами и телеканалами
В Голливуде актеры и киностудии пришли к соглашению, чтобы завершить забастовки
«Молодёжная аудитория, безусловно, в Интернете. И для них телевизор — это что-то устаревшее. Очень многие люди уже просто не имеют телевизоров в квартире. Но есть условная аудитория «40+», большая часть которой отдаёт предпочтение телевизору. Это сила привычки, какой-то ностальгии, традиций. У нас очень традиционалистское общество в этом смысле», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Мельман.
Читайте также:
Сценарист Герасимова заявила о запросе сильных персонажей в современном кино
На Украине запретили видеосервисы с российскими фильмами и телеканалами
В Голливуде актеры и киностудии пришли к соглашению, чтобы завершить забастовки
Мелисса Тимофеева