Иноагентам запретили проходить срочную службу в ФСБ

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Иностранным агентам запретят проходить срочную службу в ФСБ. Об этом сказано в тексте поправок к проекту о добровольческих формированиях, который опубликовали в электронной базе Госдумы.
6 декабря комитет одобрил поправки в законы о воинской обязанности и о Федеральной службы безопасности, и когда призывникам можно проходить службу в орагнах ФСБ. В тексте документа указано, что граждане, признанные иноагентами, не могут проходить военную службу по призыву в органах ФСБ.
Ранее Министерство обороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья граждан для прохождения срочной службы. Редакция «Радио 1» разобралась, кого коснуться изменения, по каким правилам проходит медкомиссия призывников, а также какие нововведения могут принять.
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Алина Юрчак