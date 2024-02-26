Иностранное судно разлило нефть у российского города

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Судно Hai Jin Jiang под панамским флагом разлило нефть в акватории Черного моря у берегов Новороссийска, сообщили в пресс-службе Морспасслужбы.
Инцидент с загрязнением обнаружили 22 февраля. Площадь загрязнения составила 300 квадратных метров.
После ограждения разлива были проведены операции по его ликвидации. В итоге около 40 тонн нефтепродукта были переданы на утилизацию.
Отмечается, что благодаря своевременным мерам удалось предотвратить распространение загрязнения на большую площадь акватории морского порта Новороссийск.
Ранее аналогичный инцидент с нефтепродуктами произошел в акватории реки Волги в центральной части Астрахани, недалеко от улицы Адмиралтейской, где пятно также достигло 300 квадратных метров.
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После ограждения разлива были проведены операции по его ликвидации. В итоге около 40 тонн нефтепродукта были переданы на утилизацию.
Ранее аналогичный инцидент с нефтепродуктами произошел в акватории реки Волги в центральной части Астрахани, недалеко от улицы Адмиралтейской, где пятно также достигло 300 квадратных метров.
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Артем Кузьмин