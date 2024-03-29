Иностранцы могут встать на учёт по месту пребывания через портал госуслуг

Фото: пресс-служба МИСК МО
Иностранные граждане могут встать на учёт по месту пребывания в Подмосковье через Единый портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
«Благодаря электронному сервису на портале госуслуг собственник жилья может временно зарегистрировать у себя иностранца или лиц без гражданства. С начала года через портал в МФЦ Сергиево-Посадского городского округа по этой услуге подали более 1,6 тыс. заявок», – говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что иностранцы, приехавшие в Россию, должны встать на миграционный учёт. Для этого в подмосковных МФЦ предусмотрена соответствующая услуга.
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Лора Луганская