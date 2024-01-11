Прокуратура: Мигрант, напавший на девочку в Москве, заявил, что был сильно пьян

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Мигрант, едва не задушивший шестилетнюю девочку в одном из столичных супермарктов, заявил, что в этот момент был сильно пьян, об этом сообщает прокуратура Москвы в своём Telegram-канале.
Напомним, инцидент произошёл 9 января. 43-летний трудовой мигрант из Киргизии напала на шестилетнюю девочку в одном из магазинов Москвы. Обезвредить мужчину удалось отцу пострадавшего ребёнка. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.
Отмечается, что мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
При этом, расследование случившегося продолжается, заключили в прокуратуре.
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«В судебном заседании мужчина возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Он пояснил, что угрожал ребенку, находясь в сильном алкогольном опьянении, но убивать не собирался, а хотел, прикрываясь несовершеннолетней, выйти на улицу и отпустить девочку», — прокомментировали ситуацию представители надзорного ведомства.
При этом, расследование случившегося продолжается, заключили в прокуратуре.
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Евгения Парфентьева