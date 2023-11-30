Инвестор Сидоров объяснил распространение льготной ипотеки на Арктическую зону

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Частный инвестор Фёдор Сидоров объяснил, что распространение льготной ипотеки на Арктическую зону связано с тем, что в этом регионе не самые простые условия жизни, а привлечение людей на эти территории важно, так как там находится много добывающих предприятий.
«Для того, чтобы улучшить условия жизни людей на этих территориях, закрепить здесь рабочий потенциал предлагается распространить льготную ипотеку под 2%. При текущем уровне среднерыночных ставок и при льготных ставках по госпрограммам новые условия ипотеки будут для людей привлекательны. Это реальный механизм, чтобы решить проблему оттока населения с этих территорий, улучшить ситуации с демографией и рабочими кадрами в регионах севера России», — заявил в беседе с RT Сидоров.
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Мелисса Тимофеева