Теперь при покупке квартир можно будет заранее узнать о невыселяемых жильцах

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Минстрой России предлагает заранее размещать в Едином реестре по государственной регистрации прав на недвижимость (ЕГРН) сведения обо всех лицах, которые имеют право на пользование тем или иным жилым помещением, пишет «Российская газета». Это должно позволить россиянам, покупающим квартиры, предварительно узнать о жильцах, которых они не смогут выселить.
Кроме того, предлагается внести изменения в действующий закон об ипотеке, предусмотрев в нём, что ипотека жилья в кооперативном доме (под которой понимается в том числе и взятие кредита под залог уже имеющейся недвижимости) возможна только с согласия членов семьи, вписанных в ордер на жилое помещение.
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