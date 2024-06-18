Юрист Русяев: Мошенники могут представляться сотрудниками Википедии

Ежегодно 18 июня во всём мире отмечается Международный день паники. Состояние человека, поддавшегося панике, сродни состоянию аффекта. В условиях чрезвычайных ситуаций вне зависимости от их масштаба паника служит причиной рождения новых трудностей и проблем. Здесь же нельзя не упомянуть панические атаки, признаки которых, по статистике, испытывает каждый десятый человек в мире.