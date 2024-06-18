Юрист Русяев: Мошенники могут представляться сотрудниками Википедии

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Юрист Илья Русяев предупредил о мошенниках, которые представляются сотрудниками «Википедии».
Среди их жертв — чиновники, государственные служащие и известные личности, говорится в материале Общественной Службы Новостей.
Мошенники применяют методы социальной инженерии и психологического воздействия, чтобы убедить жертву в правомерности своих действий. Они могут ссылаться на достоверность информации из «Википедии», создавать ощущение срочности или важности вносимых изменений.
Он также отметил, чо важно быть бдительным и не давать злоумышленникам возможность получения доступа к личным данным и финансовым средствам.
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«Мошенники связываются с жертвами по телефону, в мессенджерах или по электронной почте, представляясь сотрудниками «Википедии». Они говорят, что биография жертвы нуждается в редактировании или добавлении дополнительной информации. Злоумышленники убеждают жертв установить на мобильное устройство специальное приложение или программу якобы для редактирования личной страницы в «Википедии». Однако на самом деле это вредоносное программное обеспечение, созданное для получения доступа к конфиденциальным данным жертв», — рассказал юрист Илья Русяев.
Мошенники применяют методы социальной инженерии и психологического воздействия, чтобы убедить жертву в правомерности своих действий. Они могут ссылаться на достоверность информации из «Википедии», создавать ощущение срочности или важности вносимых изменений.
«После установки вредоносного приложения киберпреступники могут получить доступ к конфиденциальной информации, такой как логины, пароли, данные банковских карт и счетов. Они могут осуществить несанкционированный перевод денег со счёта жертвы. Чтобы защититься от таких мошеннических действий, важно помнить, что Википедию может редактировать любой желающий, включая вас. Если вы не знаете, что перед вами мошенник, просто не переходите по ссылкам и не устанавливайте никаких приложений», — подчеркнул специалист.
Он также отметил, чо важно быть бдительным и не давать злоумышленникам возможность получения доступа к личным данным и финансовым средствам.
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Мира Полтева