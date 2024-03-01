Иранского певца лишили свободы на три года за песню, получившую «Грэмми»

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Иранского певца Шервина Хаджипура приговорили на родине к трем годам тюремного заключения за его песню, удостоенную премии «Грэмми», пишет Alarabiya News.
Песня под названием Baraye, написанная Хаджипуром, стала гимном протестного движения в Иране после гибели 22-летней Махсы Амини в сентябре 2022 года. Девушку грубо задержали за неправильное ношение хиджаба, что привело к ее смерти. Во время массовых протестов певец выпустил этот трек, который впоследствии был удостоен премии «Грэмми» в феврале 2023 года.
Тогда 71-летняя Джилл Байден, супруга 46-го президента США, вручила Хаджипуру награду в новой категории «Лучшая песня для социальных перемен». Она охарактеризовала композицию как «мощный и поэтичный призыв к свободе и правам женщин».
Сегодня певец объявил на своей странице в Instagram*, что был осужден на три года тюрьмы за «подстрекательство и провокацию к беспорядкам с целью нарушения национальной безопасности». Его также признали виновным в «пропаганде против режима».
Во время отбывания наказания он будет обязан написать песню о «зверствах США против человечества» и задокументировать нарушения прав человека со стороны американского правительства за последний век. Помимо этого, по решению суда Хаджипур должен будет принимать участие в деятельности, которая «пропагандирует достижения» Исламской революции.
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*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
Тогда 71-летняя Джилл Байден, супруга 46-го президента США, вручила Хаджипуру награду в новой категории «Лучшая песня для социальных перемен». Она охарактеризовала композицию как «мощный и поэтичный призыв к свободе и правам женщин».
Во время отбывания наказания он будет обязан написать песню о «зверствах США против человечества» и задокументировать нарушения прав человека со стороны американского правительства за последний век. Помимо этого, по решению суда Хаджипур должен будет принимать участие в деятельности, которая «пропагандирует достижения» Исламской революции.
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*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
Артем Кузьмин