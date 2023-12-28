Иран анонсировал подписание валютного соглашения с Россией

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Глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин объявил о предстоящем подписании валютного соглашения с Россией, передает РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA.
Согласно его заявлению, стороны намерены заключить валютное соглашение, позволяющее осуществлять торговлю в рублях и риалях уже в первом квартале 2024 года.
Ранее страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноценное соглашение о свободной торговле с Ираном во время церемонии, прошедшей в Санкт-Петербурге. Этот документ заменит временное соглашение, действовавшее с 2019 года.
Соглашение подписали представители России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. Переговоры о его заключении были завершены годом ранее.
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Ранее страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноценное соглашение о свободной торговле с Ираном во время церемонии, прошедшей в Санкт-Петербурге. Этот документ заменит временное соглашение, действовавшее с 2019 года.
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Артем Кузьмин