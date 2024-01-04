NYT: Иран ответит на теракт ударами по американским базам

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Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи после событий в Кермане призывает командующих избегать прямого конфликта с США.
Хаменен отдал приказ ограничить ответные действия операциями, направленными против Израиля, и атаками «прокси-группировок» на американские базы США, сообщаетNew York Times.
До этого Хаменеи обещал жёстко ответить и наказать и непосредственных исполнителей и организаторов теракта в городе Керман.
Газета, ссылаясь на источники сообщает, что иранский верховный руководитель обращался с призывом к командующим проявить «стратегическое терпение» и избежать влечения Тегерана в прямой конфликт с Вашингтоном.
Взрывы случились в среду, 3 января, во время траурного шествия в годовщину гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани. Один из них произошёл в 700 м от могилы Сулеймани, а второй — в одном км от нее.
Замгубернатора Кермана по безопасности заявил, что взрывы носят террористический характер.
Ранее сообщалось, что исполнители и кураторы теракта в иранском Кермане будут найдены и наказаны. Об этом сообщил президент страны Эбрахим Раиси.
Глава государства подчеркнул, что организаторов и исполнителей террористического акта выявят в ближайшее время. Они понесут наказание за свой жестокий поступок.
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До этого Хаменеи обещал жёстко ответить и наказать и непосредственных исполнителей и организаторов теракта в городе Керман.
«Он приказал ограничить ответные действия тайными операциями против Израиля или нападениями прокси-группировок на базы США в Сирии и Ираке», —писали журналисты NYT.В статье указывается, что Хаменеи считает атаки в Иране и Ливане частями израильской кампании.
Взрывы случились в среду, 3 января, во время траурного шествия в годовщину гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани. Один из них произошёл в 700 м от могилы Сулеймани, а второй — в одном км от нее.
Замгубернатора Кермана по безопасности заявил, что взрывы носят террористический характер.
Ранее сообщалось, что исполнители и кураторы теракта в иранском Кермане будут найдены и наказаны. Об этом сообщил президент страны Эбрахим Раиси.
Глава государства подчеркнул, что организаторов и исполнителей террористического акта выявят в ближайшее время. Они понесут наказание за свой жестокий поступок.
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Мария Фирсова