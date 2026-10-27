Иркутянин вытянул счастливый билет и стал мультимиллионером

27 октября 2026, 17:45

В Иркутске мужчина стал мультимиллионером в лотерее по дате рождения

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Житель Иркутска выиграл 10 миллионов рублей в лотерее «Супер 8» благодаря билету, последние цифры номера которого совпали с датой его рождения. Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи».