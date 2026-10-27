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Иркутянин вытянул счастливый билет и стал мультимиллионером

В Иркутске мужчина стал мультимиллионером в лотерее по дате рождения
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Житель Иркутска выиграл 10 миллионов рублей в лотерее «Супер 8» благодаря билету, последние цифры номера которого совпали с датой его рождения. Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи».



По данным ведомства, мужчина по имени Александр приобрел три билета наугад перед сном накануне командировки, пишет РИА Новости. Утром, когда его семья собиралась в аэропорт, выяснилось, что все три билета оказались выигрышными: два принесли по 2,5 тысячи рублей, а третий — 10 миллионов.

Победитель обратил внимание на совпадение последних цифр номера выигрышного билета с датой своего рождения. Кроме того, перед розыгрышем он больше месяца не участвовал в лотереях, что, по его мнению, помогло накопить удачу.

Мужчина признался, что пока не осознал статус мультимиллионера, поэтому его привычная жизнь не изменилась. Выигрыш он планирует потратить в первую очередь на погашение финансовых обязательств. Семья победителя хочет отправиться в отпуск за границу, однако планы будут строить после решения всех финансовых вопросов.

Никита Кротов

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