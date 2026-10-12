Женщина выиграла в лотерею 85 миллионов рублей

12 октября 2026, 10:04

Американка выиграла $1 млн, доверившись интуиции при покупке билета

Фото: iStock/Ralf Geithe

67-летняя жительница США сорвала главный приз лотереи в размере одного миллиона долларов, прислушавшись к собственному предчувствию. Женщина отказалась покупать билет в первом магазине, хотя на этом настаивал ее муж, и на следующий день отправилась в другую торговую точку. Об этом сообщает People.