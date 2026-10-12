Женщина выиграла в лотерею 85 миллионов рублей
67-летняя жительница США сорвала главный приз лотереи в размере одного миллиона долларов, прислушавшись к собственному предчувствию. Женщина отказалась покупать билет в первом магазине, хотя на этом настаивал ее муж, и на следующий день отправилась в другую торговую точку. Об этом сообщает People.
Супруги зашли в магазин, где мужчина предложил попытать удачу в лотерее. Его жена решила не торопиться: ей показалось, что билет нужно приобрести в ином месте.
На следующий день американка купила скретч-билет в другом магазине. Позднее она проверила информацию на сайте организаторов и узнала о возможности получить главный приз. Муж отнесся к этому скептически.
Женщина стерла защитный слой и увидела выигрыш в один миллион долларов. Некоторое время супруги молчали от потрясения, а затем позвонили родственникам и рассказали им о случившемся.
После уплаты налогов семья получила около 693 тысяч долларов — примерно 59 миллионов рублей. Часть денег победительница направит на покупку автомобиля и поездку в отпуск. Остаток она хочет использовать для погашения студенческого кредита внука.
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