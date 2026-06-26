Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с лотереями
Аферисты в мессенджерах и социальных сетях заманивают пользователей возможностью покрутить «колесо фортуны» с обещанием гарантированного приза. Об этом сообщили РИА Новости в пресс‑службе платформы «Мошеловка».
Мошенники рассылают ссылки на фишинговые сайты, маскирующиеся под ресурсы государства или известных банков. На таких площадках пользователям предлагают пройти тест, принять участие в розыгрыше или испытать удачу с «колесом фортуны».
Аферисты обещают участникам солидные выплаты в диапазоне от 12 до 25 тысяч рублей. Цель злоумышленников — под предлогом начисления выигрыша получить от людей персональные и платёжные данные.
Эксперты «Мошеловки» настоятельно рекомендуют не вводить реквизиты банковской карты (в том числе CVC/CVV‑код) на сайтах, которые сулят выигрыши. В организации подчеркнули, что ни государственные структуры, ни крупные банки не проводят лотерей и розыгрышей с гарантированными выплатами за выполнение простых действий.
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