Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с лотереями

26 июня 2026, 03:47

Мошенники начали создавать сайты с «беспроигрышными лотереями»

Фото: istockphoto/welcomia

Аферисты в мессенджерах и социальных сетях заманивают пользователей возможностью покрутить «колесо фортуны» с обещанием гарантированного приза. Об этом сообщили РИА Новости в пресс‑службе платформы «Мошеловка».