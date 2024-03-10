Ирландцы отклонили поправки к конституции по вопросу семьи и роли женщины

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Жители Ирландии на референдуме проголосовали против поправок правительства к конституции 1937 года о расширении понятия «семья» и об отказе от упоминания домашних обязанностей женщин. Об этом сообщил премьер-министр республики Лео Варадкар в эфире телеканала RTE.
Второе предложение касалось роли женщины в обществе. В нынешней редакции закона сказано, что домашними обязанностями женщина оказывает поддержку государству и без этого «общественное благо не может быть достигнуто». Есть также пункт, согласно которому, государство должно обеспечить, чтобы матери не занимались трудом, «пренебрегая своими обязанностями по дому». Поправки называли эти формулировки устаревшими и принижающими роль женщин. Предлагалось заменить эти две статьи на одну, в которой основой общественного блага указывалась вся семья, а не одни лишь женщины.
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