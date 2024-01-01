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В России начался год семьи, он будет способствовать укреплению традиционных ценностей, говорится в указе президента от 22 нопября 2023 года «О проведении в РФ Года семьи».
«В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей постановляю: провести в 2024 году в Ф Год семьи», — цитирует текст документа РИА Новости.
В указе российского президента также отмечается, что 2024 Год семьи планируется сделать открытым для всероссийских форумов с участием семей.
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