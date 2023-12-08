Названы самые богатые семьи в мире

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В 2023 году самой богатой семьей в мире, согласно данным Bloomberg, стала правящая династия ОАЭ — Аль Нахайян, состояние которой достигло 305 миллиардов долларов.
На втором месте списка оказалась семья основателя сети магазинов Walmart — Сэма Уолтона (259,7 миллиарда), а третье место заняла семья Эрмесов, владельцев роскошного бренда Hermes (150,9 миллиарда).
После них идут семьи, принадлежащие владельцам компаний Mars, обладающие состоянием в 141,9 миллиарда долларов. Пятерку богатейших семей мира закрывает правящая династия шейхов и эмиров в Катаре — Аль Тани (133 миллиарда). Эта семья впервые вошла в этот список.
Агентство отмечает, что у некоторых семей рост состояния стал результатом их связей с нефтяным сектором. В общей сложности 25 самых богатых семей мира за год приумножили свои богатства на 1,5 триллиона долларов, что на 43 процента превышает состояние богатейших семей в 2022 году.\
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После них идут семьи, принадлежащие владельцам компаний Mars, обладающие состоянием в 141,9 миллиарда долларов. Пятерку богатейших семей мира закрывает правящая династия шейхов и эмиров в Катаре — Аль Тани (133 миллиарда). Эта семья впервые вошла в этот список.
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Артем Кузьмин