Иск Генпрокуратуры РФ к экс-владельцам ЧЭМК удовлетворён судом

Количество аварий с погибшими и пострадавшими в Московской области за январь и февраль 2024 года уменьшилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жертв таких аварий стало меньше на 30%, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.