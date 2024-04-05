Иск Генпрокуратуры РФ к экс-владельцам ЧЭМК удовлетворён судом

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Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры России к экс-владельцам заводов группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) о взыскании 105 миллиардов рублей. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ по итогам заседания.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура обратилась в суд с иском к Юрию, Людмиле и Михаилу Антиповым и компании «Эталон», требуя признать недействительным соглашение от 2022 года, по которому Урало-Сибирская металлургическая компания освобождала Антипова от возврата государственных средств в размере 22,91 миллиарда рублей и процентов по ним ещё на 2,91 миллиарда.
Позднее от Генпрокуратуры поступило заявление об уточнении размера исковых требований– до 105 миллиардов рублей.
К ответчикам по иску также были добавлены ООО «Группа компаний Ариант» и её владельцы Александр и Людмила Аристовы, Александр и Елена Кретовы.
В счёт взыскания неосновательного обогащения было принято решение изъять в пользу государства 100% долей, принадлежащих ООО «Группе компаний «Адриант». В неё входят ООО «Кубань-Вино», «Агрофирма «Южная», «ЦПИ – Ариант» и «Катав-Ивановский литейный завод».
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Позднее от Генпрокуратуры поступило заявление об уточнении размера исковых требований– до 105 миллиардов рублей.
В счёт взыскания неосновательного обогащения было принято решение изъять в пользу государства 100% долей, принадлежащих ООО «Группе компаний «Адриант». В неё входят ООО «Кубань-Вино», «Агрофирма «Южная», «ЦПИ – Ариант» и «Катав-Ивановский литейный завод».
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Анастасия Чинкова