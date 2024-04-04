Суд отказался арестовать главу крупной букмекерской конторы Ляпустина

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Тверской суд Москвы отказался арестовывать главу одной из крупнейших букмекерских контор России «Мелбет» Игоря Ляпустина.
Ранее сообщалось, что его задержали по подозрениям в мошенничестве в особо крупной размере. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело, по которому ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Решением суда ему назначили запрет определённых действий до 13 мая.
Отмечается, что бизнесмену вменяют мошенничество, ущерб по делу составил порядка 90 миллионов рублей. Денежные махинации связаны с имуществом фирмы «Мелофон».
Уточним, что «Мелбет» входит в десятку крупнейших букмекерских контор России и является титульным спонсором Первой лиги по футболу.
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Решением суда ему назначили запрет определённых действий до 13 мая.
Уточним, что «Мелбет» входит в десятку крупнейших букмекерских контор России и является титульным спонсором Первой лиги по футболу.
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Анастасия Чинкова