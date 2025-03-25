Исследование: большинство россиян заявили, что постоянно сталкиваются с ИИ

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Большинство россиян заявили, что в повседневной жизни постоянно сталкиваются с искусственным интеллектом, в том числе устройствами «умного» дома. К соответстсвующим выводам пришло исследование агентства «Акварель Ресерч». Многие отнесли к ИИ автономный транспорт, системы оплаты в нем и роботов-курьеров.
«Для них очевидно, что он используется в голосовых помощниках, генерирует картинки и обрабатывает фото, представлен в чат-ботах самыми разными организациями — банками, сотовыми операторами. Многие респонденты активно увлечены устройствами «умного» дома: колонки, робот-пылесос, лампочки, смарт-часы однозначно воспринимаются как ИИ», — приводят «Известия» сообщение экспертов.Вместе с тем в Роскачестве назвали связанные с ИИ профессии, которые будут востребованы в России через 10 лет. В беседе с «Газетой.Ru» главный менеджер по персоналу департамента организационного развития ведомства Ирина Шульженко указала на разработчиков и операторов ИИ-систем, а также на экспертов по big data, способных обрабатывать большие массивы данных.
«Третья ключевая профессия будущего — специалисты по кибербезопасности. С ростом цифровых данных увеличиваются и риски утечек, поэтому защита информации станет критически важной», — отметила Шульженко.Читайте также:
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