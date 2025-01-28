DeepSeek: что это такое, чем отличается от ChatGPT и как им пользоваться

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Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью современного мира, а с развитием технологий появляются всё более мощные платформы. Одной из таких является китайский ИИ DeepSeek, который вызывает все больше интереса среди пользователей. «Радио 1» расскажет, что такое DeepSeek, как он работает, чем он опасен и можно ли им заменить ChatGPT.
Что такое DeepSeek
DeepSeek — это искусственный интеллект, разработанный китайским стартапом DeepSeek. Он представляет собой продвинутую систему обработки естественного языка, способную анализировать, генерировать и понимать текстовые данные.
В отличие от многих других аналогичных ИИ, DeepSeek заточен на решение более специфических задач, связанных с анализом больших объемов информации и поиск решений в определённых областях, например, в бизнесе, медицине или праве.
Как работает DeepSeek
Модель DeepSeek V3 использует несколько уникальных технологий, которые делают её работу быстрее и точнее.
- Multi-token Prediction (MTP): эта технология помогает модели предсказывать сразу несколько слов в предложении, а не только одно. Это ускоряет процесс и делает результаты более точными.
- Mixture of Experts (MoE): модель использует сразу несколько «экспертов» — небольших нейросетей, каждая из которых обучена анализировать свою часть данных. Вместо того, чтобы использовать все нейросети сразу, активируется только нужная часть, что помогает работать быстрее и эффективнее.
- Multi-head Latent Attention (MLA): эта технология помогает модели внимательнее подходить к каждому предложению. Вместо того чтобы искать важные моменты один раз, она делает это несколько раз, чтобы точно не пропустить ключевую информацию.
Чем китайский ИИ отличается от ChatGPT
DeepSeek и ChatGPT — это два мощных искусственных интеллекта, но они имеют несколько ключевых отличий:
- Фокус на языке и рынке: DeepSeek ориентирован на китайский рынок, поэтому он более точно работает с китайским языком и учитывает культурные особенности. Это делает его особенно полезным для пользователей в Китае и в тех сферах, где необходимы знания китайской культуры и языка. В то же время, ChatGPT поддерживает множество языков, что позволяет использовать его по всему миру для различных целей.
- Доступность и стоимость: DeepSeek предоставляет бесплатный доступ к своим моделям и функциям, что делает его доступным для широкой аудитории. ChatGPT, с другой стороны, предлагает бесплатные функции с ограничениями и имеет платные подписки для доступа к более продвинутым возможностям.
- Применение и функциональность: DeepSeek активно используется в Китае для решения специфических задач, таких как анализ данных, создание контента и автоматизация процессов в разных отраслях. Это делает его полезным для бизнеса и организаций в Китае. ChatGPT же является универсальным инструментом, используемым для генерации текста, ответов на вопросы, программирования и многих других задач на международном уровне.
Фото: istockphoto / Robert Way
Чем опасен DeepSeek
DeepSeek, как и многие другие китайские ИИ-платформы, вызывает ряд опасений у пользователей и экспертов. Вот несколько главных рисков, связанных с этим сервисом:
- Кибератаки и уязвимости: платформа столкнулась с крупными кибератаками после того, как она стала популярной. Злоумышленники могут использовать уязвимости системы, что создаёт риски для безопасности пользователей.
- Риски безопасности: ввиду недостатков в безопасности системы, личные данные пользователей могут оказаться под угрозой. Это особенно важно для тех, кто использует платформу для хранения личной информации или взаимодействия с чувствительными данными.
- Влияние на глобальный рынок технологий: быстрый рост DeepSeek вызывает обеспокоенность у западных компаний, особенно после того, как платформа повлияла на падение акций таких гигантов, как Nvidia. Это может привести к усилению контроля и ограничений на использование китайских технологий в других странах.
Как пользоваться китайским ИИ DeepSeek
Для того чтобы начать пользоваться DeepSeek V3 в России, нужно выполнить несколько простых шагов:
- перейти на сайт DeepSeek и нажать кнопку «Start Now»;
- пройти регистрацию, можно через аккаунт Google;
- после регистрации откроется окно с чат-ботом;
- в окне выбрать опцию «DeepThink» для рассуждений или «Search» для поиска информации в интернете;
Заменит ли DeepSeek ChatGPT
DeepSeek продолжает стремительно развиваться и имеет все шансы стать серьезным конкурентом ChatGPT, особенно в таких областях, как анализ данных и логическое рассуждение. Однако на данный момент ChatGPT остается лидером в сфере генерации текста и ведения диалогов.
В ближайшие годы, скорее всего, обе платформы будут сосуществовать, каждая из которых будет удовлетворять различные потребности пользователей, предлагая уникальные возможности в разных областях искусственного интеллекта.
Кроме того, глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что они собираются выпустить превосходящие представленные DeepSeek модели.
«Мы, разумеется, выпустим гораздо лучшие модели, а появление нового конкурента действительно воодушевляет», — написал он в соцсетях.
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