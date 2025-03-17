Лера Кудрявцева воспользовалась нейросетью и стала жертвой аферистов

Лера Кудрявцева (фото: Telegram @lerakudryavtseva)
Лера Кудрявцева пожаловалась на мошенников. 53-летняя телеведущая рассказала о нейросети, которая списывает у неё деньги.
Ведущая шоу «Звёзды сошлись» на НТВ решила последовать трендам и воспользоваться нейросетью для обработки фотографий. Кудрявцева перешла на сайт «Фотобудка ИИ», на котором изображения преобразуются нейросетью по заданной стилистике.
Однако получить желаемую услугу ей не удалось. Вместо этого она стала жертвой аферистов.
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Однако получить желаемую услугу ей не удалось. Вместо этого она стала жертвой аферистов.
«Наткнулась на аферистов. Зашла в фотобудку ИИ ради интереса. И теперь у меня списывают деньги», – написала Лера в своём Telegram-канале.Вскоре выяснилось, что телеведущая перешла по реферальной ссылке, которую получила от некоей Евы. Также она отметила, что условия подписки изменились. Изначально было одно разовое списание, а затем оферта была изменена.
«Ну у меня же времени дофига сидеть и разбираться теперь с этими аферистами. Ты разово покупаешь подписку на эту ужасную фотобудку, а там меняется оферта, и теперь ты должен писать заявление об отмене. Это что?», – возмутилась звезда.Читайте также:
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Анастасия Чинкова