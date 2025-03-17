Лера Кудрявцева воспользовалась нейросетью и стала жертвой аферистов

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова всегда открыта для общения с подписчиками, несмотря на прорывающийся хейт и неудобные и даже провокационные вопросы. Например, некоторые ехидные комментаторы донимают её, правда ли, что она увела из семьи своего первого мужа, от которого потом родила сына Артёма.