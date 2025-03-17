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Лера Кудрявцева воспользовалась нейросетью и стала жертвой аферистов

Лера Кудрявцева стала жертвой мошенников
Лера Кудрявцева (фото: Telegram @lerakudryavtseva)

Лера Кудрявцева (фото: Telegram @lerakudryavtseva)

Лера Кудрявцева пожаловалась на мошенников. 53-летняя телеведущая рассказала о нейросети, которая списывает у неё деньги.
Ведущая шоу «Звёзды сошлись» на НТВ решила последовать трендам и воспользоваться нейросетью для обработки фотографий. Кудрявцева перешла на сайт «Фотобудка ИИ», на котором изображения преобразуются нейросетью по заданной стилистике.

Однако получить желаемую услугу ей не удалось. Вместо этого она стала жертвой аферистов.

«Наткнулась на аферистов. Зашла в фотобудку ИИ ради интереса. И теперь у меня списывают деньги», – написала Лера в своём Telegram-канале.
Вскоре выяснилось, что телеведущая перешла по реферальной ссылке, которую получила от некоей Евы. Также она отметила, что условия подписки изменились. Изначально было одно разовое списание, а затем оферта была изменена.

«Ну у меня же времени дофига сидеть и разбираться теперь с этими аферистами. Ты разово покупаешь подписку на эту ужасную фотобудку, а там меняется оферта, и теперь ты должен писать заявление об отмене. Это что?», – возмутилась звезда.
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«Это уже не та дочь, которую я знал»: похудевшая до 43 кг наследница Сергея Астахова борется с анорексией
Дочь Сергея Астахова рассказала о борьбе с анорексией
17 марта 2025, 19:23

Сергей Астахов (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Дочь известного российского актёра Сергея Астахова впервые рассказала о борьбе с анорексией.
Мария стала гостьей шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Она призналась, что расстройство пищевого поведения (РПП) развилось у неё на фоне жёсткой диеты. Впервые проблемы с питанием возникли у девушки в 17-летнем возрасте, когда она захотела скорректировать фигуру. В результате она ограничила рацион до одной лишь гречки.

«Я посидела на таком питании недельку-две, и вскоре дико испугалась попробовать что-то другое. У меня ухудшилось настроение, я не понимала, что со мной происходит. Постепенно я отвыкла от еды и стала её бояться. Минимально я весила 43 килограмма», – откровенно поделилась Мария.
Знаменитый отец не сразу понял, что с дочерью что-то не так. Он видел, что Мария стремительно худеет, но не знал, как ей помочь. В итоге Астахов понял, что дочь не справится сама и отвёл её к врачам.

«Пришёл момент, когда я понял, что это уже не та дочь, которую я знал», – поделился Сергей.
В общей сложности в лечение дочери актёр вложил порядка 700 тысяч рублей. Марию госпитализировали, в клинике она провела месяц. Девушка начала постепенно возвращаться к нормальному питанию и набирать вес. Сейчас Мария активно восстанавливает здоровья и намерена поделиться своим опытом с другими людьми, которые сталкиваются с подобными проблемами.

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«Я сбивала со сцены девчонок»: Анна Семенович вспомнила, за что её ругала Жанна Фриске

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#звёзды
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#здоровье
#похудение
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«Я сбивала со сцены девчонок»: Анна Семенович вспомнила, за что её ругала Жанна Фриске
Семенович вспомнила, что Фриске ругала её за слишком широкие движения на сцене
17 марта 2025, 18:40

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович вспомнила, как выстраивала карьеру в группе «Блестящие». Певица призналась, что не сразу влилась в женский коллектив.
Изначально Семенович была профессиональной фигуристкой. Она выступала в паре с Романом Костомаровым, пока тот не ушёл к Татьяне Навке. После этого Анне предложили выступать за Великобританию, но она отказалась. Тогда в жизни спортсменки начался тяжёлый период, который едва не закончился алкогольной зависимостью.

«Не могу сказать, что я начала сильно выпивать, но стала свободнее относиться к еде и алкоголю. Я начала есть. Открывала холодильник и всё в нем съедала. Я набрала 15 кг. Полгода переживала, депрессировала и поняла, что мой путь или в затмение и алкоголизм лишили меня пути к моей мечте», – заявила Семенович.
А мечтала Анна стать певицей. Набравшись сил, она начала заниматься вокалом. Помогал ей в этом гражданский супруг Даниил Мишин, вместе с которым она создала группу «Ангелы Чарли». Бывший избранник открыл девушке двери в шоу-бизнес, где её заметили продюсеры «Блестящих».

После этого в жизни Семенович наступил интересный, но наполненный трудностями период. Ежемесячно группа давала по 90 концертов, спать удавалось всего по три часа, а Анне было труднее всех, поскольку она была новенькой и долго вливалась в коллектив. К тому же, приходилось избавляться от привычек, выработанных за годы занятий фигурным катанием, за которые певице нередко влетало от звезды группы Жанны Фриске.

«Я выскакивала на сцену, ничего не понимала. У нас в фигурном катании широкие движения руками, и я также махала на сцене, практически сбивала девчонок. И мне Жанна всё время говорила: "Ну что ты опять свое "Лебединое озеро" включила?! Выключай! У нас маленькая сцена, не маши руками!" Училась всему», – рассказала Семенович в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия».
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#звёзды
#шоу
#фигурное катание
#певица
#шоу-бизнес
#алкоголизм
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«Я не злодейка»: Ольга Орлова рассказала о ситуации с её «уведённым из семьи» первым мужем
Ольга Орлова опровергла слух о том, что она «увела из семьи» своего первого мужа
17 марта 2025, 18:26

Ольга Орлова (Фото: Телеграм @olgaorlova131177)

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова всегда открыта для общения с подписчиками, несмотря на прорывающийся хейт и неудобные и даже провокационные вопросы. Например, некоторые ехидные комментаторы донимают её, правда ли, что она увела из семьи своего первого мужа, от которого потом родила сына Артёма.
К чести певицы, стоит отметить, что она реагирует на неизбежные волны негатива, от которых часто страдают публичные персоны, довольно спокойно и часто с юмором. Ольга ясно дала понять, что подобным слухам доверять не следует. Но она не защищает свою честь и достоинство «с пеной у рта», не стремится никого переубеждать.

«Каждый хочет верить в то, что хочет. Доказывать что-то тому, кто не видит и не признаёт очевидных вещей, нет никакого смысла. Люди, слагающие небылицы, все были и будут. Вопрос лишь в том, во что вы больше хотите верить. Если кому-то удобнее видеть во мне злодейку — прошу, не ограничивайте себя ни в чем», — высказалась Орлова в своей социальной сети.

Артистка также отметила, что такие слухи о её первом муже распускают те же люди, которые говорили, что её близкая подруга Ксения Бородина дорогой подарок, скорее всего от поклонника Николая Сердюкова, якобы купила себе сама.

«Они эту новость прочитали «на заборе», как и про отца Артёма», — с улыбкой и совершенно спокойно говорит Ольга Орлова.

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#певица
#день рождения
#отец
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«Отец с ножом хотел нас убить»: Прохор Шаляпин дал редкий комментарий о трудном детстве
Прохор Шаляпин рассказал о тяжёлом детстве
17 марта 2025, 18:16

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин рассказал, что у него было очень тяжёлое детство. Певец регулярно подвергался домашнему насилию со стороны отца.
Шаляпин, полюбившийся многими за простоту и умение любить жизнь, редко рассказывает о непростом детстве. Он заявил, что не делится подробностями, чтобы не вызывать жалось к себе. Однако в новом выпуске шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» певец дал редкий комментарий о прошлом.

«У меня неблагополучная семья, я это признаю, но я это не тащу всю жизнь, как груз. <…> Травмы детства они и делают тебя потом сильным, неуязвимым. Если тебя это не сломало, то ты априори сильный человек. У меня была не оплачена квартира, не было денег на жизнь, я никогда не опускал руки. Ведь самое страшное позади. С ножом отец, который хотел нас убить, и я выжил. Нас хотели отравить газом с мамой», – откровенно рассказал исполнитель.
В 15 лет Шаляпин покинул родной Волгоград. С тех пор он редко виделся с родителями, и лишь недавно купил матери квартиру в Москве. На становление личности певца повлияли бабушка с дедушкой. Но на родителей Прохор не обижается – он благодарен им за жизнь.

Певец отметил, что трудности в детстве позволили ему стать сильнее и проще относиться к проблемам, поскольку всё то, что происходит с ним сейчас – «детский сад», по сравнению с ужасами прошлого.

В заключение Шаляпин призвал поклонников не оглядываться назад и знать, что в этом мире обязательно найдётся человек, который искренне полюбит и поддержит в трудную минуту.

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Звезда «Карнавальной ночи» Юрий Белов: стремительный карьерный рос, психбольница и смерть в одиночестве
17 марта 2025, 18:08

Юрий Белов (Фото: скриншот к/ф «Карнавальная ночь»)

Один из самых популярных актёров советского кино 1950-х — 1960-х годов Юрий Белов прожил яркую, при этом очень непростую жизнь.
Он сыграл множество разнообразных ролей, был любим публикой, а умер в полном забвении и одиночестве. О том, как жил выдающейся актер, кого любил и почему на закате лет остался один, читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Юрий Белов (Фото: скриншот к/ф «Неподдающиеся»)

Юрий Андреевич Белов родился 31 июля 1930 года в городе Ржев Тверской области. Отец будущей кинозвезды был военным, поэтому семья часто меняла место жительства в зависимости от его службы. Они жили на Курильских островах, во Владивостоке и Калининграде. Где бы маленький Юра не жил, он быстро находил себе друзей и чувствовал себя как дома.

С малых лет у мальчика наблюдался актерский талант, обладал живой фантазией и харизмой. После завершения обучения в средней школе Юрий Белов успешно прошёл вступительные испытания в один из самых авторитетных вузов столицы — ВГИК. Белов не обладал выдающейся внешностью, и стати в нем почти не было, но его солнечность, искренность и простоту комиссия заметила.

Белов проходил обучение в мастерской Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. На третьем курсе к их группе присоединилась Надежда Румянцева. Впоследствии она вспоминала, что первое, что она запомнила о Юрии Белове, была его лучезарная улыбка.

В 1955 году Юрий Белов получил диплом о высшем образовании и был принят в Театр-студию киноактёра.

Карьера в кино


В 1955 году Юрий Белов дебютировал в кино, сыграв небольшие роли в фильмах «Вольница» и «Мать и сын». Уже через год актер сыграл одну из главных ролей в картине «Карнавальная ночь». Фильм имел ошеломительный успех и по сей день очень любим публикой. Актер стал узнаваемым и любимым с одной роли.

За «Карнавальной ночью» последовал не менее любимый фильм «Весна на Заречной улице». Актера начали приглашать многие режиссеры, и он с удовольствием играл как главные, так и второстепенные роли. Фильмы с участием Юрия Андреевича словно наполнены магией актера. Все помнят картины «Неподдающиеся», «Алешкина любовь», «Человек ниоткуда», «Королева бензоколонки», «Ко мне, Мухтар!» и многие другие фильмы советского периода. Фильмография актера насчитывает более 70 работ в кино.

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Личная жизнь


Надежда Румянцева Юрий Белов (Фото: скриншот т/п «Легенды кино. Юрий Белов»)

Единственной любовью Юрия Андреевича оказалась его сокурсница Надежда Румянцева. Отношения начались еще на третьем курсе. Юрий и Надежда были замечательной парой, их отношения вызывали зависть у сокурсников. Однако спустя год их пути разошлись. Надежда начала встречаться с актёром Владимиром Шуруповым.

Когда возлюбленная ушла, в актере словно надломилось что-то. Он переживал расставание в одиночестве, а когда вернулся, близкие заметили появившиеся в нем перепады настроения и кратковременную отстраненность. Он находил утешение в работе, а в свободное время предпочитал оставаться в одиночестве, закрывшись в квартире и погружаясь в глубокие размышления.

После расставания Румянцева и Белов играли вместе в картинах «Неподдающиеся» и «Королева бензоколонки». К моменту съемок последнего Надежда уже была в разводе, и чувства вспыхнули вновь. Но былых отношений возродить не удалось, Юрий был, мягко говоря, странным, а временами и жестоким. Когда во время ссоры актер попытался ударить Румянцеву, она поняла, что пора уходить.

В 1967 году Надежда второй раз вышла замуж. А Белов на полгода оказался в психиатрической больнице. Доподлинно не известно, что стало причиной госпитализации, но ходили слухи о попытке суицида актера.

После того как Юрий вышел из больницы, он вернулся к своей работе, но актер сильно изменился. Он путал слова и забывал текст, режиссёры сначала старались давать ему роли, где нужно произносить минимум слов, а после и вовсе перестали приглашать на съемки.

Артист ушел в театр. Там он познакомился со своей будущей супругой. Белову было уже за 40 лет, когда он женился на актрисе Светлане Швайко. Она была на девять лет моложе актёра и искренне любила мужа. В 1976 году у пары родился сын Святослав. Появление малыша в семье усугубило финансовые проблемы, с которыми столкнулись родители. Из-за нехватки средств и ощущения ненужности Белов начал всё чаще обращаться к алкоголю, что только ухудшало его состояние.

Внезапная смерть 31 декабря


Юрий Белов (Фото: скриншот к/ф « Странный отпуск»)

Конец 80-х был для многих тяжелым временем, но Белов ощущал его особенно остро. Отсутствие работы, забвение и натянутые отношения с супругой привели актера к затяжной депрессии. Жена не выдержала поведения мужа и, забрав сына, уехала к родителям. Она никогда не бросала его совсем, приезжала, привозила еду, но наладить диалог с мужем так и не смогла.

Актера не стало 31 декабря 1991 года. Юрий Белов много лет жаловался на болящее сердце, но за помощью к медикам не обращался. В новогоднюю ночь сердце актера перестало биться.

Белова обнаружила жена, она же прождала ритуальную службу почти сутки, пока страна встречала новый 1992 год. На церемонию прощания с актёром не явились ни его коллеги по цеху, ни близкие люди. Присутствовали лишь Светлана с сыном и несколько человек, помогавших с похоронами. Великий актер Юрий Белов похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.

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