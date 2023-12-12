Путин объяснил необходимость принятия поправок в Конституцию

В российском медийном поле не стихают обсуждения сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». На этот раз внимание к картине привлекло то, что в сеть выложили две заключительные серии, которые должны были выйти 14 и 21 декабря. О том, кто может быть причастен к сливу, как на событие отреагировали актеры, и зачем съемочная группа вновь прибыла на место, где снимали сериал, расскажет редакция «Радио 1».

В Сеть слили финальные серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Окончательные серии заключительных эпизодов появились в сети в пиратском качестве. Предполагается, что слит один из рабочих вариантов, так как звук в сериале периодически исчезает, а некоторых актеров озвучивают другие голоса. Кроме того, некоторые действия в картине происходят без музыкального сопровождения. Каждый из эпизодов длится по 50 минут. На видео присутствует водяной знак «Demo».



Актер Иван Янковский, который исполнил одну из главных ролей в сериале «Слово пацана», прокомментировал слитые в сеть серии и оценил произошедшее фразой: «кто слил, тот чушпан». Об этом он написал на своей странице в социальной сети.



Поклонница сериала Жоры Крыжовникова Ксения Бородина также прокомментировала слив заключительных серий картины и заявила, что не будет смотреть демоверсию, так как это станет обесцениванием труда других людей. Она также назвала адом то, что есть такие сотрудники, которые могут слить информацию в интернет.



Кто слил последние серии «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина заявила, что тот, кто разместил в сети последние серии сериала до премьеры, подставил большое количество людей, приводит ее слова портал «Бизнес Online». Она предположила, что в съемочной команде могла завестись «крыса» или финал ленты, могли дали кому-то посмотреть, а человек его слил.



Альперина призвала дождаться премьеры и посмотреть официальную версию сериала.



Почему пересняли «Слово пацана»

На окраине Ярославля, где проходили съемки сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» вновь появилась съемочная группа. Вскоре начала распространяться информация о том, что началась пересъемка последних эпизодов проекта. Создатели сериала поспешили подобные сведения опровергнуть и заявили, что идет плановый досъем натуры и некоторых объектов.



Однако после слива заключительных серий в сеть, вновь появились конспирологические теории о том, что авторы картины намерены изменить конец истории о «казанском феномене».



Роскомнадзор не нашел нарушений в «Слове пацана»

Роскомнадзор не выявил нарушений в нашумевшем сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», об этом сообщили представители ведомства. С просьбой проверить картину на предмет пропаганды насилия, в Роскомнадзор обратилась глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.



Также инициировала проведение проверки картины уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, которая усомнилась в том, что «Слово пацана» не противоречит традиционным ценностям.



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Чем закончится «Слово пацана»

Согласно слитым в сеть эпизодам, Вова Адидас узнает, что брата его возлюбленной Наташи, который был причастен к похищению Айгуль – убил он.



Мать Андрея Пальто окончательно лишается рассудка, младшую сестру парня изымают из семьи.



Марата отшивают из группировки из-за того, что он продолжил отношения с Айгуль, которая была изнасилована членами другой банды.



Чтобы отомстить и наказать виновных в смерти Айгуль, Марат подставляет Турбо, подкидывая ему пистолет.

Анастасия Крестьянова