Путин объяснил необходимость принятия поправок в Конституцию

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Президент России Владимир Путин заявил, что главное и основное в Конституции РФ — это защита прав и интересов граждан. Российский лидер отметил, что основной закон государства является живым организмом. Об этом Путин сообщил на встрече с судьями в День Конституции.
Напомним, 12 декабря в России отмечается праздник, посвященный главному нормативно-правовому акту страны. В этот день в 1993 году состоялся всенародный референдум, по итогам которого, была принята Конституция Российской Федерации.
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