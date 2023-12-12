Путин поздравил россиян с Днем Конституции

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Президент России Владимир Путин поздравил россиян с тридцатилетием со дня принятия Конституции. Об этом Путин сообщил на встрече с судьями в День Конституции.
Напомним, 12 декабря в России отмечается праздник, посвященный главному нормативно-правовому акту страны. В этот день в 1993 году состоялся всенародный референдум, по итогам которого, была принята Конституция Российской Федерации.
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