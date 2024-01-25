Исследование: Россияне в детстве мечтали стать космонавтами и врачами

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Исследование SuperJob показало, что в детстве российские мужчины мечтали стать космонавтами, а женщины – врачами.
Так, среди мужчин мечтали о профессии космонавта грезили 11%, по 9% мечтали стать летчиком, инженером и водителем.
Как передаёт Газета.ру, женщины хотели работать врачами (22%), учителями (20%), а также актрисами и юристами (по 4%).
Популярными среди россиян профессиями также были машинист поезда, моряк, спортсмен, военнослужащий, стюардесса, дизайнер и т. д.
Ранее онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman показал, что 53% россиян уверены, что ключевая ставка ЦБ не изменится до марта этого года.
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Как передаёт Газета.ру, женщины хотели работать врачами (22%), учителями (20%), а также актрисами и юристами (по 4%).
Ранее онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman показал, что 53% россиян уверены, что ключевая ставка ЦБ не изменится до марта этого года.
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Мелисса Тимофеева