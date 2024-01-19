В России узнали об уровне доверия жителей Путину

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
Более половины жителей России доверяют президенту страны Владимиру Путину. Такой результат показал опрос ФОМ.
Так, о доверии президенту сообщили 79% опрошенных. При этом обратное мнение выразили 12%.
Также 81% россиян положительно оценивает деятельность Путина на посту президента России. А недовольство его работой выразили 9% респондентов.
Фонд общественного мнения проводил опрос с 12 по 14 января 2024 года. В нём приняли участие 1500 россиян из 104 населённых пунктов 53 субъектов страны.
Ранее сообщалось, что 2,5 миллиона россиян поставили свои подписи в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на предстоящих президентских выборах.
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Также 81% россиян положительно оценивает деятельность Путина на посту президента России. А недовольство его работой выразили 9% респондентов.
Ранее сообщалось, что 2,5 миллиона россиян поставили свои подписи в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на предстоящих президентских выборах.
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Анастасия Чинкова