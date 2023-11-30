В Хабаровском крае впервые за полвека заметили пятнистого оленя

Фото: istockphoto/Alberto Carrera
В Большехехцирском заповеднике в Хабаровском крае в первый раз за 60 лет был замечен пятнистый олень.
Кадры фотоловушки опубликовали на странице учреждения во «ВКонтакте». Со слов специалистов, это очень редкое для заповедника событие. Пятнистые олени не задерживается надолго в лесах Хабаровского края. Причина заключается в устойчивом снежном покрове.
«Эти животные зимой питаются опавшими листьями деревьев, но не могут добывать их из-под снега, как другие копытные», — говорит замдиректора в области охраны окружающей среды Дмитрий Гранкин.
Недавно в заповедной зоне обнаружили диких кабанов, рысь, изюбрей, косуль, а также зайцев, лисиц, осоеда. Люди успели увидеть и семейство бурых медведей.
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«Эти животные зимой питаются опавшими листьями деревьев, но не могут добывать их из-под снега, как другие копытные», — говорит замдиректора в области охраны окружающей среды Дмитрий Гранкин.
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Мария Фирсова