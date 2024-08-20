Исследование выявило небезопасность почти 90% армянских коньяков

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Почти 90% армянских коньяков, продаваемых в российских магазинах, оказались небезопасными. В рамках совместного исследования международной ассоциации «Антиконтрафакт» и Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции выяснилось, что почти половина продукции содержит спирты невиноградного происхождения.
Для исследования было приобретено 200 образцов коньяка от десяти крупнейших армянских производителей, которые были переданы на анализ в независимую лабораторию Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности. В 177 из них, то есть в 89% образцов, были выявлены нарушения. Почти в половине образцов обнаружены спирты невиноградного происхождения, что является несоответствием требованиям ГОСТов и законодательства РФ. Лишь 23 образца полностью соответствовали стандартам.
Ассоциация «Антиконтрафакт» направила обращения в Генпрокуратуру, ФТС и Росалкогольтабакконтроль с просьбой усилить контроль за ввозимой алкогольной продукцией из Армении и ограничить оборот продукции, не соответствующей стандартам качества. В обращениях указывается, что фальсифицированная продукция создает условия для недобросовестной конкуренции и демпинга цен, что угрожает российским производителям.
Генеральный директор ассоциации «Антиконтрафакт» Кристина Скрипник выразила обеспокоенность результатами исследования, отметив, что наличие фальсифицированной продукции на рынке в больших объемах может привести к значительным проблемам для добросовестных производителей.
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Ассоциация «Антиконтрафакт» направила обращения в Генпрокуратуру, ФТС и Росалкогольтабакконтроль с просьбой усилить контроль за ввозимой алкогольной продукцией из Армении и ограничить оборот продукции, не соответствующей стандартам качества. В обращениях указывается, что фальсифицированная продукция создает условия для недобросовестной конкуренции и демпинга цен, что угрожает российским производителям.
Генеральный директор ассоциации «Антиконтрафакт» Кристина Скрипник выразила обеспокоенность результатами исследования, отметив, что наличие фальсифицированной продукции на рынке в больших объемах может привести к значительным проблемам для добросовестных производителей.
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Елена Перлова