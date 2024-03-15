Mash: Россельхознадзор запретил импорт кормов для домашних животных из Таиланда

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Продажа кормов для домашних животных, запрещенных к ввозу в Россию, недопустима. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Россельхознадзор на постоянной основе мониторит сайты, торгующие кормовой продукцией. В случае реализации запрещенных к продаже в России кормов, ведомство применяет санкции к продавцам. Это правило касается как розничных магазинов, так и маркетплейсов, на которых чаще появляется всякий контрафакт.
По информации Mash, сейчас ограничения на реализацию коснулись шести компаний, торговавших кормами: Hiq, Prime Nature, "Деревенские лакомства", Mi-Mi, Grandorf, "Родные корма", Original Taste, A-Soli, Prime, Best Dinner и другими. Причина наложения запрета кроется в том, что на предприятиях нет надлежащего контроля и надзора за соблюдением производственных цепочек.
Компании также не удовлетворили требование Россельхознадзора о предоставлении необходимой документации относительно происхождения используемого в кормах сырья.
Список запрещённых производителей:
— Southeast Asian Packaging and Canning Ltd
— Hi-Q Food Products Co., Ltd
— Unicord Public Company Limited
— i-Tail Corporation Public Company Limited
— Botany Petcare plant
— Asian Alliance International Public Company Limited.
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По информации Mash, сейчас ограничения на реализацию коснулись шести компаний, торговавших кормами: Hiq, Prime Nature, "Деревенские лакомства", Mi-Mi, Grandorf, "Родные корма", Original Taste, A-Soli, Prime, Best Dinner и другими. Причина наложения запрета кроется в том, что на предприятиях нет надлежащего контроля и надзора за соблюдением производственных цепочек.
Список запрещённых производителей:
— Southeast Asian Packaging and Canning Ltd
— Hi-Q Food Products Co., Ltd
— Unicord Public Company Limited
— i-Tail Corporation Public Company Limited
— Botany Petcare plant
— Asian Alliance International Public Company Limited.
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Мария Федоровцева