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Mash: Россельхознадзор запретил импорт кормов для домашних животных из Таиланда

15 марта 2024, 11:50
Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

Продажа кормов для домашних животных, запрещенных к ввозу в Россию, недопустима. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Россельхознадзор на постоянной основе мониторит сайты, торгующие кормовой продукцией. В случае реализации запрещенных к продаже в России кормов, ведомство применяет санкции к продавцам. Это правило касается как розничных магазинов, так и маркетплейсов, на которых чаще появляется всякий контрафакт.

По информации Mash, сейчас ограничения на реализацию коснулись шести компаний, торговавших кормами: Hiq, Prime Nature, "Деревенские лакомства", Mi-Mi, Grandorf, "Родные корма", Original Taste, A-Soli, Prime, Best Dinner и другими. Причина наложения запрета кроется в том, что на предприятиях нет надлежащего контроля и надзора за соблюдением производственных цепочек.


Компании также не удовлетворили требование Россельхознадзора о предоставлении необходимой документации относительно происхождения используемого в кормах сырья.

Список запрещённых производителей:

— Southeast Asian Packaging and Canning Ltd
— Hi-Q Food Products Co., Ltd
— Unicord Public Company Limited
— i-Tail Corporation Public Company Limited
— Botany Petcare plant
— Asian Alliance International Public Company Limited.

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#корм
#животные
#россельхознадзор
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Подмосковные школьник изготовили свыше 42 тысяч окопных свечей для бойцов
15 марта 2024, 12:32

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Учащиеся Подмосковья изготовили более 42 тыс. окопных свечей для солдат СВО. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
С начала года учащиеся в в школах и колледжах изготовили более 42 тысяч свечей.

«Окопные свечи, которые можно использовать не только для освещения помещений, но и для разогревания еды в полевых условиях, обогрева. Важно, что школьники и студенты чтут память прошлого и ценят героизм своих соотечественников! Ведь именно мероприятия такого рода являются фундаментом патриотического воспитания и патриотизма», — поделился регкоординатор Всероссийских проектов «Навигаторы детства» и «Орлята России» в Московской области Святослав Громов.

Стоит отметить, что свечи горят коло 6-7 часов, давая свет и тепло. Школьники с особым трепетом создают их в свободное от учебы время.

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#подмосковье
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Роскачество проводит первый масштабный мониторинг рынка БАДов в России
15 марта 2024, 12:29

Фото: iStock/sasirin pamai

Роскачество приняло решение провести первый масштабный мониторинг рынка БАДов в России после обращений от потребителей о проблемах в этой сфере. Об этом рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов, его слова приводит РИА Новости.
По его словам, еще с 2021 года присутствие БАДов на российском рынке набирает стремительные обороты. Если в 2020 году объем рынка в денежном выражении составлял 52,5 миллиарда рублей, то в 2022 году — достиг 100 миллиардов.

«В этом году Роскачество получило от данной отрасли, от потребителей и Росаккредитации сигналы о серьезных проблемах с такой продукцией, в том числе реализуемой в онлайн-каналах. На основе всех собранных данных Роскачество приняло решение начать масштабный мониторинг рынка БАДов», — пояснил Протасов.

По его словам, это делается для выявления нарушений российского законодательства, а также избавления от продукции, которая не является БАД и включает в себя вещества, запрещенные в ЕАЭС.

Протасов добавил, что на российском рынке уже были случаи применения в БАДах веществ, являющихся запрещенными техническим регламентом Таможенного союза. Он также особенно отметил, что БАДы не являются лекарством, но на рынке они продаются в качестве таковых, что, по словам главы Роскачества, является совершенно недопустимым.

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#роскачество
#эксперт
#онлайн
#мониторинг
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Актёр Федор Добронравов отменил спектакли на год вперед после сложной операции
Актер Добронравов перенес операцию на спине, без которой мог стать инвалидом
15 марта 2024, 12:20

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актёр Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли до января 2025 года. Ему предстоит реабилитация после операции, без которой он мог бы стать инвалидом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что в конце февраля Добронравов обратился в больницу с жалобами на боли в шее, позвоночнике и на то, что ему больно глотать. Медики сделали актеру КТ, после чего срочно доставили в нейрохирургическое отделение для проведения экстренной операции.

Добронравову удалили дискоостеофитный комплекс на уровне двух позвонков. 7 марта его выписали из больницы и назначили курс продолжительной реабилитации.

Артист принял решение о приостановке театральной деятельности до января следующего года. В настоящее время спектакли с участием Добронравова отменяют или переносят.

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#артист
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Депутат ГД Толмачёв отметил прозрачность выборов Президента РФ
15 марта 2024, 12:02

Фото: Радио 1

Депутат Государственной Думы Александр Толмачёв отметил, что выборы Президента РФ понятные и прозрачные для жителей страны. Об этом сообщила корреспондент «Радио 1».
«Сегодня я уже побывал на месте волонтера и сам попробовал зайти в любой УИК дистанционный и посмотреть, что там происходит. И это очень здорово, потому что не надо никуда ехать, никому звонить, никого спрашивать. Ты можешь своими глазами в реальном времени, в формате онлайн, увидеть все, что происходит на конкретном УИКе, в конкретном муниципальном образовании в нашем регионе. И это здорово, потому что это снимет часть вопросов, которые могут родиться у тех, кто дискредитирует нашу избирательную систему в нашей стране», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что трехдневный формат выборов намного удобнее для жителе, так как не нужно подстраиваться и выбрать наиболее удобный день и время для голосования.

«Как сказал президент, если ты хочешь проявить реальный патриотизм, надо прийти на избирательный участок и проголосовать. И мы прекрасно понимаем о том, что сегодня есть любая опция,когда можно прийти в любой из трех дней голосования. И многие люди старшего поколения уже приходят на участки. Мы видим как раз что они являются активными, если раньше не был только выход свет воскресенье они теперь мне кажется как и наблюдатели будут приходить и как голосующие», — поделился Александр Толмачёв.

Стоит отметить, что благодаря новым современным технологиям, которые применяются во время проведения выборов наблюдатели могут выполнять свою работу более оперативно и качественно, а также процесс голосования становится более прозрачным.

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#президент
#депутат
#патриотизм
#наблюдатели
#выборы
#подмосковье
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Грачи прилетели: в Подмосковье вернулись первые перелётные птицы
15 марта 2024, 11:59

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Грачи, зеленушки и сизые чайки начали возвращаться с зимовок в Московскую область, ранний прилёт перелётных птиц указывает на происходящее в регионе изменение климата, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«Специалистами в Подмосковье уже отмечены в первые перелетные птицы, среди которых есть и грачи. При этом массовое возвращение птиц начнётся ближе к апрелю», — сказал глава министерства Тихон Фирсов.
В регионе начали замечать и другие виды перелётных птиц. В их числе сизые чайки и зеленушки. При этом специалисты отмечают, что некоторые птицы никуда не улетали, а зимовали на незамерзающих частях водоёмов. Пережить зиму в Подмосковье птицам помогают жители, которые их подкармливают.

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#тихон фирсов
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Член Мособлдумы Самединова объяснила важность привлечения к выборам молодых наблюдателей
15 марта 2024, 11:33

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова

В Московской области к наблюдению за выборами привлекают всё больше молодых людей, о важности этой работы рассказала депутат Московской областной Думы, член комитета регионального парламента по делам молодежи и спорта Линара Самединова, передаёт корреспондент «Радио 1».
«Наша цель — вовлечь в работу наблюдателей как можно больше молодёжи. Потому что один раз посетив семинар, один раз побывав в Центре общественного наблюдения за выборами, молодые люди потом всё будут понимать, не нужно будет ничего объяснять. Они будут знать, на что обращать внимание, где брать достоверную информацию. Кто является первоисточником», — сказала Самединова.
Она подчеркнула, что подготовленный наблюдатель не попадёт под какое-либо влияние и его не смогут ввести в заблуждение.

Самединова также подчеркнула, что благодаря развитой цифровизации голосование в Московской области проходит максимально прозрачно, наблюдателям доступна информация в режиме онлайн со всех избирательных участков.

Выборы президента Российской Федерации стартовали в пятницу, 15 марта, в 8 утра. Голосование будет проводиться три дня. Избирательные участки закроются в 20:00 в воскресенье, 17 марта.

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#выборы
#президент
#наблюдатели
#московская область
#подмосковье
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«Теперь буду пользоваться кремом»: Модель Бринкли поделилась советом после онкозаболевания
У 70-летней супермодели Бринкли обнаружили рак: Как звезда справилась с болезнью
15 марта 2024, 11:21

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Звезда глянцевых обложек американских журналов Кристи Бринкли рассказала, каково столкнуться с раком в 70 лет.
О том, как звезда узнала о страшном диагнозе и как справилась с ним рассказывает «Радио 1».

Начало карьеры


Бринкли родилась в обычной семье в американском штате Мичиган, однако, после того как её родители развелись и мать вышла замуж за телевизионного сценариста Дона Бринкли, жизнь будущей супермодели круто изменилась. Девушка выросла в престижном районе Лос-Анджелеса, а после окончания школы родители отправили её учиться в Париж. Там Бринкли познакомилась с американским фотографом Эррлом Сойером.

Звезда кино и обложек


Именно Сойер сделал первые фотографии Бринкли, а также познакомил её с владельцем модельного агентства Elite Джоном Касабланкасом. В жизни супермодели было сотни обложек самых знаменитых изданий, таких как: Glamour, Harper's Bazaar, Cosmopolitan и многих других. Бринкли также была звездой обложки спортивного журнала Sports Illustrated три года подряд. Супермодель успела сняться в четырёх фильмах: «Молодость, больница, любовь», «Каникулы», «Дурнушка» и «Парки и зоны отдыха».

Онкология


70-летняя Бринкли узнала о своём диагнозе совершенно случайно. Она пришла на осмотр к врачу вместе со своей дочерью и попросила посмотреть заодно и её. Супермодель беспокоило образование, которое внезапно появилось на её лицо. Врач не отказал звезде в осмотре и как только прикоснулся к её коже, заявил, что ей срочно необходимо сделать биопсию. Результаты анализов показали, что на лице у Бринкли образовалась базальноклеточная карцинома (разновидность немеланомного рака кожи). Как отметила сама модель в своей социальной сети, болезнь удалось выявить на ранней стадии.

Операция


Операция прошла успешно. Злокачественное образование вовремя удалила с лица супермодели. Сразу после процедуры Бринкли опубликовала фото в социальной сети и даже пошутила, что врачи зашили её так ловко, «словно Диор от кутюр». Она также заявила, что теперь всегда будет очень тщательно покрывать свою кожу солнцезащитным кремом, чтобы избежать повторного возникновения рака, и посоветовала делать то же самое своим фанатам.

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#рак
#онкология
#звёзды
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В Подмосковье 75% избирательных участков оснащены стационарными металлодетекторами
15 марта 2024, 11:09

Фото: Радио 1

Секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс отметил, что 2985 избирательных участков оборудованы стационарными рамками металлодетекторов. Об этом сообщила корреспондент «Радио 1» Дана Игумнова.
Секретарь отметил, что безопасность избирателей на выборах является основной задачей.

«Количество избирательных участков, обеспеченных стационарными рамками металлодетекторов, составляет 2985 участков, что составляет 75% от общего количества. Остальные 25% оборудованы ручными, переносными металлодетекторами. Резервные пункты для голосования у нас организовываются постоянно на протяжении уже почти больше, чем 30 лет. Это делается на случай, если происходят какие-то аварии, затопления, пожары, какие-то аварии в электросетях. В Подмосковье подготовлено на этот случай 320 таких пунктов. Из них это 196 это стационарные помещения. Они как правило, оборудуются в близлежащих территориях от участковых комиссий. И тогда наши сотрудники, организованно вынося самые необходимые документы, берут избирателей и помогают дойти до этих стационарных резервных помещений и там продолжить волеизъявления», — рассказал Роман Фурс.

Стоит отметить, что на территории региона также подготовлено 124 мобильных участка - специально оборудованные автобусы. Данные пункты оборудованы сквозным проходом, благодаря чему не будет толкучки.

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#подмосковье
#автобусы
#безопасность
#аварии
#документы
#сотрудники
#выборы
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Подмосковных спасателей на время выборов перевели в режим повышенной готовности
15 марта 2024, 10:59

Фото: Радио 1

Усиленный режим несения службы ввели для работников подмосковного отделения МЧС России на период президентских выборов, об этом рассказал заместитель начальника областного главка МЧС Александр Медведев в ходе пресс-конференции в Центре общественного наблюдения за выборами в Одинцове, передаёт корреспондент «Радио 1».
«С сегодняшнего дня МЧС России по Московской области переведено на усиленный режим несения службы. На базе главка развёрнут штаб по контролю за обстановкой при проведении выборов», — сказал Медведев.
Он добавил, что на всех избирательных участках организованы дежурства спасателей. В этой работе задействованы более 3 тысяч человек — сотрудников МЧС и Мособлпожспаса.

«Все силы и средства готовы к выполнению своих обязанностей. Я уверен, что проделанная работа позволит нам обеспечить безопасность при проведении голосования», — подытожил Медведев.
Выборы президента Российской Федерации начались в пятницу, 15 марта, и будут проводиться в течение трёх дней — до 17 марта.

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#выборы
#мчс
#спасатели
#московская область
#подмосковье
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