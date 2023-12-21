Историк Паршина опровергла родство умершего Леонида Аллилуева со Сталиным

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Биограф семьи Сталина Лана Паршина заявила, что умерший Леонида Аллилуева самостоятельно причислил себя к родственникам Иосифа Сталина.
«Во-первых, он не родственник Сталина, он родственник только по жене. Правнук Сталина Селим, как Джугашвили, всё равно признаёт Аллилуевскую ветвь, всех потомков Надежды, и всё. Леонид жил, если я не ошибаюсь, в Доме на набережной так же, как Александр Павлович. Мы предлагали Леониду помощь, когда он связался с мошенниками. Первый раз связался — ему помогли. Второй раз связался, потерял достаточно большую сумму» — поделилась в беседе с Газета.ру Паршина.
Ранее стало известно, в Москве на 95-м году жизни скончался племянник Иосифа Сталина Леонид Аллилуев. Так, согласно сообщению, накануне около 16:00 94-летнему Аллилуеву стало плохо в его квартире на Котельнической набережной. Дочь вызвала скорую помощь. Прибывшая на место медицинская бригада пыталась реанимировать мужчину, однако этого им не удалось.
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