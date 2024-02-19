IT-эксперт Ермаков заявил о развитии «удалёнки» для специалистов из регионов

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«Для специалистов из регионов переезд ближе к активной жизни столицы может стать важным этапом в карьерном и личностном развитии. Но в регионах сейчас активно развивается удалённая форма занятости. Она также даёт возможности для саморазвития профессионала», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Ермаков.
Ранее IT-специалист Лада Симачёва говорила о том, что легче всего перейти в IT-сферу людям, имеющим техническое образование. К ним она отнесла математиков, физиков и экономистов.
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