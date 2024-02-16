IT-специалист Егоров: Более 2 млн руб мошенники украли у россиян на 14 февраля

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Ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании по кибербезопасности Евгений Егоров заявил, что у россиян в период с 12 по 14 февраля ко Дню всех влюблённых мошенники украли 2,3 млн рублей.
Он отметил, что злоумышленники пользовались схемой «фейковых свиданий», когда под видом привлекательной девушки знакомятся в соцсетях или на сервисах знакомств, а перед «встречей» скидывают фейковый сайт, где просят что-либо оплатить.
Также эксперт рекомендовал тщательно доменные имена ресурсов.
Ранее заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что россияне ежедневно получают до 15 миллионов звонков от мошенников.
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«Праздники 14 февраля, 23 февраля и 8 Марта — это повод для киберпреступников заработать на человеческих слабостях. Чтобы не стать жертвой в интернете, нельзя оплачивать покупки на незнакомых сайтах, переходить по ссылкам, которые присылают неизвестные, нужно приобретать билеты самостоятельно и только на проверенных ресурсах», — рассказал в беседе с Газета.ру Егоров.
Ранее заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что россияне ежедневно получают до 15 миллионов звонков от мошенников.
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Мелисса Тимофеева