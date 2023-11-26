Российские компании планируют повысить зарплаты сотрудникам

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Половина российских компаний в скором времени повысят зарплаты своим сотрудникам.
Такие данные следуют из опроса компании Superjob, пишет РБК.
По данным исследования, 28% опрошенных компаний не собираются индексировать оклады работников. А вот сотрудники (49% респондентов) рассчитывают на повышение заработной платы или индексацию уже в следующе году.
При этом большинство отечественных компаний в течение нынешнего года повышали зарплаты сотрудникам, а каждая вторая компания собирается это сделать в ближайшем будущем.
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По данным исследования, 28% опрошенных компаний не собираются индексировать оклады работников. А вот сотрудники (49% респондентов) рассчитывают на повышение заработной платы или индексацию уже в следующе году.
Ранее юрист Красовская перечислила условия, чтобы получить три зарплаты в декабре.
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Мария Фирсова