IT-эксперт Кокорева назвала основные рекомендации к созданию надёжного пароля

Фото: istockphoto.com/anyaberkut
IT-эксперт Ксения Кокорева заявила, что основным правилом создания надёжных паролей является их длина, которая, желательно, должна составлять не менее 12 символов.
«Чем длиннее пароль, тем сложнее его подобрать мошенникам. Рекомендуется использовать минимум 12 символов и включать в пароль различные типы символов 3-4 категорий, к которым относятся заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Кокорева.
Кроме того, не стоит использовать один и тот же пароль на различных аккаунтах. Пароли, ва основе которых лежат какие-то слова, ФИО, даты рождения и другая личная информация тоже не подойдут. Специалист рекомендовала для надёжности использовать случайный набор символов, хотя такой вариант будет намного сложнее запомнить самому.
Читайте также:
IT-эксперт Вураско предостерёг от мошенников в «Чёрную пятницу»
Аналитик Ульянов заявил о неизбежности утечек номеров
IT-эксперт Избаенков: Мошенники придумали новые схемы обмана с ИИ
Мелисса Тимофеева