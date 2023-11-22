IT-эксперт Вураско предостерёг от мошенников в «Чёрную пятницу»

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Эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско заявил, что в периоды распродаж, таких, как «Чёрная пятница», активизируются мошенники, и надо быть предельно внимательными и аккуратными.
«В период таких распродаж активизируются два самых популярных психологических приёма, которые используют сетевые мошенники: покупателей завлекают привлекательной ценой и заставляют как можно быстрее совершить ряд необдуманных поступков — например, ввести данные банковской карты или код подтверждения операции», — заявил в беседе с RT Вураско.
Так, наиболее популярной уловкой аферистов в этот период являются поддельные сайты интернет-магазинов, с помощью которых мошенники получают личные данные граждан. Также создаются группы и аккаунты, которые ассоциируют себя с различными известными брендами.
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