IT-эксперт Избаенков: Мошенники придумали новые схемы обмана с ИИ

Фото: istockphoto.com/Lincoln Beddoe
Директор направления кибербезопасности компании Артём Избаенков заявил, что мошенники изобрели новые схемы обмана с использованием искусственного интеллекта.
Так, теперь злоумышленники могут использовать дипфейки.
Также мошенники могут имитировать голоса с помощью голосового фишинга. По словам эксперта, для обмана людей аферисты используют и автоматизированный.
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«Это метод, использующий ИИ для создания поддельных, но реалистичных видео- и аудиозаписей. Мошенники могут использовать эту технологию для создания видео, в котором, например, CEO компании якобы призывает к переводу средств на определенный счёт. Такая технология применяется для создания материала для шантажа», — пояснил в беседе с Газета.ру Избаенков.
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Мелисса Тимофеева