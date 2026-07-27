IT-эксперт ответил, опасно ли заряжать смартфон более мощным адаптером

27 июля 2026, 15:29

IT-эксперт Зыков: заряжать смартфоны можно более мощными адаптерами

Фото: iStock/juststock

Заряжать современные смартфоны адаптерами, мощность которых превышает рекомендованную производителем, безопасно для устройства. Об этом заявил IT-эксперт, главный редактор издания Runet.News Владимир Зыков.