IT-эксперт ответил, опасно ли заряжать смартфон более мощным адаптером
Заряжать современные смартфоны адаптерами, мощность которых превышает рекомендованную производителем, безопасно для устройства. Об этом заявил IT-эксперт, главный редактор издания Runet.News Владимир Зыков.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, смартфон сам регулирует процесс и потребит ровно столько энергии, сколько ему необходимо для работы.
При выборе зарядки специалист посоветовал брать оригинальный адаптер или устройство известного производителя у крупного продавца. На корпусе должны быть указаны бренд, модель, параметры Input и Output, максимальная мощность и знак EAC. Безымянных зарядок без упаковки и гарантии лучше избегать.
В характеристиках телефона на сайте производителя следует посмотреть рекомендуемую мощность и технологию зарядки. Более мощный адаптер, например на 45 или 65 Вт, не представляет опасности, однако для фирменной сверхбыстрой зарядки может потребоваться оригинальный блок и кабель.
Зыков предупредил, что нельзя пользоваться зарядкой при поврежденном корпусе или кабеле, шатающемся разъеме, появлении запаха гари, треска, искрения или сильного нагрева. Слишком дешевый адаптер неизвестного производителя несет риски, хотя цена сама по себе не гарантирует безопасность.
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