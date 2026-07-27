Россиянам объяснили, о чём предупреждает внезапная тяга к мясу и сладостям

27 июля 2026, 15:15

Врач Кашух: желание съесть красное мясо указывает на дефицит железа

Фото: Istock/toddtaulman

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала продукты, которые выдадут дефицит железа и белка.





В беседе с RT врач заявила, что при нехватке белка человек быстро возвращается к чувству голода и тянется к углеводам, а потребность в красном мясе сигнализирует о нехватке железа или белковом голодании.

«Низкий уровень железа ведёт к анемии, симптомами которой становятся бледность, упадок сил и странные вкусовые предпочтения. Постоянная привычка досаливать блюда и любовь к маринадам может говорить о дисбалансе электролитов. С помощью соли организм пытается удержать влагу и восстановить нарушенный водно-солевой баланс», — объяснила Екатерина.