Россиянам объяснили, о чём предупреждает внезапная тяга к мясу и сладостям
Врач Кашух: желание съесть красное мясо указывает на дефицит железа
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала продукты, которые выдадут дефицит железа и белка.
В беседе с RT врач заявила, что при нехватке белка человек быстро возвращается к чувству голода и тянется к углеводам, а потребность в красном мясе сигнализирует о нехватке железа или белковом голодании.
«Низкий уровень железа ведёт к анемии, симптомами которой становятся бледность, упадок сил и странные вкусовые предпочтения. Постоянная привычка досаливать блюда и любовь к маринадам может говорить о дисбалансе электролитов. С помощью соли организм пытается удержать влагу и восстановить нарушенный водно-солевой баланс», — объяснила Екатерина.Гастроэнтеролог подчеркнула, что тяга к кислому — лимонам или квашеной капусте — может указывать на пониженную кислотность желудка, вплоть до гастрита. Оставлять такие сигналы без внимания опасно: длительный дефицит нутриентов провоцирует сбои в работе внутренних органов.