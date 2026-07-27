27 июля 2026, 14:33

Фото: iStock/Pheelings Media

Долгая прогулка под палящим солнцем, работа на улице, поездка в душном транспорте или отдых на раскалённом пляже могут закончиться резким ухудшением самочувствия. Люди часто терпят головокружение, жажду и слабость, надеясь, что всё пройдёт после стакана воды. Однако такие признаки говорят о перегреве организма. Если продолжать находиться на жаре, состояние способно быстро стать тяжёлым.





Содержание Солнечный удар — бытовое название перегрева Первые симптомы, которые часто списывают на усталость Почему нельзя ждать обморока Первые минуты: уйти с жары и дать организму остыть Что не стоит делать в жару при плохом самочувствии Когда нужно вызывать скорую помощь Как снизить риск перегрева заранее

Врач-терапевт Елена Тихомирова в беседе с «Радио 1» объяснила, какие симптомы нельзя игнорировать, куда нужно уйти при первых жалобах и в каких случаях стоит сразу вызвать скорую помощь.





Солнечный удар — бытовое название перегрева

«Нужно понимать, что слово "солнечный удар" — это такое жаргонное понятие. Под ним подразумевается перегретость организма», — рассказала Елена Тихомирова.

Фото: iStock/demaerre

Первые симптомы, которые часто списывают на усталость

«Первые признаки — это чувство головокружения, как будто я в аквариуме. Плоховато себя чувствую, ведёт. Ощущение, как будто я пьяный, ничего не соображаю. Жажда», — перечислила терапевт.

«Давление на жаре может понизиться или повыситься. Симптоматика у разных людей бывает разной», — подчеркнула Елена Тихомирова.

Фото: iStock/MarianVejcik

Почему нельзя ждать обморока

Первые минуты: уйти с жары и дать организму остыть

«Человеку нужно самостоятельно или с помощью других обязательно зайти в прохладное помещение. Желательно, где есть кондиционер», — сказала врач.

«Его нужно усадить или уложить, как ему комфортно. Можно приподнять ножной конец, чтобы ноги были кверху, дать попить воды», — отметила терапевт.

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Что не стоит делать в жару при плохом самочувствии

Когда нужно вызывать скорую помощь

«Если человек продолжает предъявлять жалобы на нарастающую слабость, дискомфорт, боли где-то в груди, обязательно нужно вызвать скорую помощь», — предупредила эксперт.

Фото: iStock/maxim4e4ek

Как снизить риск перегрева заранее