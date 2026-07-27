«Я пьяный»: врач назвала тревожные признаки перегрева, которые нельзя игнорировать. Ждать обморока опасно
Долгая прогулка под палящим солнцем, работа на улице, поездка в душном транспорте или отдых на раскалённом пляже могут закончиться резким ухудшением самочувствия. Люди часто терпят головокружение, жажду и слабость, надеясь, что всё пройдёт после стакана воды. Однако такие признаки говорят о перегреве организма. Если продолжать находиться на жаре, состояние способно быстро стать тяжёлым.
Врач-терапевт Елена Тихомирова в беседе с «Радио 1» объяснила, какие симптомы нельзя игнорировать, куда нужно уйти при первых жалобах и в каких случаях стоит сразу вызвать скорую помощь.
Солнечный удар — бытовое название перегреваТермин «солнечный удар» хорошо знаком многим с детства. Обычно им называют любое плохое самочувствие после долгого пребывания на улице в жару. Врач уточнила, что это скорее бытовое выражение.
«Нужно понимать, что слово "солнечный удар" — это такое жаргонное понятие. Под ним подразумевается перегретость организма», — рассказала Елена Тихомирова.
Проблема появляется не только на открытом пляже. Организм перегревается при долгом нахождении под прямыми лучами, в душном помещении, в машине без кондиционера или в переполненном автобусе. Ситуацию усугубляет раскалённый асфальт. Он отдаёт накопленное тепло и усиливает воздействие жары. Особенно тяжело жара переносится в безветренную погоду. Человеку кажется, что он просто устал или хочет спать. Между тем тело уже пытается справиться с высокой температурой, теряет жидкость и расходует силы на охлаждение.
Первые симптомы, которые часто списывают на усталостьПерегрев редко начинается внезапно. До потери сознания организм обычно подаёт заметные сигналы. Их легко пропустить, если человек спешит, занимается спортом, работает или не хочет прерывать прогулку. Один из главных признаков — сильная жажда. Она говорит о том, что организму не хватает жидкости. Сухость во рту, желание постоянно пить и ощущение «ватной» головы не стоит терпеть на солнце. Врач назвала также слабость и головокружение. По её словам, человек может чувствовать себя так, словно его «ведёт».
«Первые признаки — это чувство головокружения, как будто я в аквариуме. Плоховато себя чувствую, ведёт. Ощущение, как будто я пьяный, ничего не соображаю. Жажда», — перечислила терапевт.
Ещё один тревожный сигнал — предобморочное состояние. Перед глазами могут появляться тёмные точки, шум в ушах, возникает неустойчивость при ходьбе. Человеку трудно сосредоточиться на разговоре, он отвечает невпопад или становится необычно раздражительным. Жару нередко сопровождают изменения давления. Причём заранее предсказать реакцию сложно. У кого-то появляются признаки пониженного давления: слабость, бледность, холодный пот, потемнение в глазах. Другие жалуются на тяжесть в голове, пульсацию в висках и плохое самочувствие на фоне повышенных показателей.
«Давление на жаре может понизиться или повыситься. Симптоматика у разных людей бывает разной», — подчеркнула Елена Тихомирова.
Не стоит ждать, пока признаки станут выраженными. Слабость после нескольких часов на солнце — не тот случай, когда нужно «собраться» и идти дальше. Лучше сразу найти прохладное место и оценить состояние.
Почему нельзя ждать обморокаОбморок не стоит воспринимать как обычную реакцию на духоту. Это момент, когда мозгу временно не хватает нормального кровоснабжения и человек теряет контроль над собой. При падении легко получить травму головы, перелом или сильный ушиб.
Есть и другая опасность. Человек в сознании может сам уйти в тень, попросить воды, позвонить близким или вызвать врачей. После обморока он уже не способен помочь себе. Если рядом никого нет, время до получения помощи затягивается. Предобморочное состояние часто развивается постепенно. Сначала появляется жажда, затем нарастает слабость. После этого человеку становится трудно стоять, окружающее пространство воспринимается будто сквозь пелену. На этом этапе важно остановиться, сесть и не пытаться дойти до дома, магазина или остановки любой ценой.
Опасно продолжать физическую работу, бег, тренировку или прогулку быстрым шагом. Нагрузка ускоряет перегрев и усиливает потерю жидкости. Риск особенно высок для пожилых людей, детей, людей с болезнями сердца и сосудов, а также для тех, кто принимает препараты, влияющие на давление. При плохом самочувствии не нужно оставаться одному. Стоит сообщить окружающим, что кружится голова или темнеет в глазах. Просьба о помощи в такой ситуации может предотвратить падение и тяжёлое ухудшение.
Первые минуты: уйти с жары и дать организму остытьГлавное действие при первых признаках перегрева — прекратить находиться на солнце. Лучше всего перейти в помещение с кондиционером. Подойдёт также тень, прохладный холл магазина, кафе, аптека или другое место, где нет духоты.
«Человеку нужно самостоятельно или с помощью других обязательно зайти в прохладное помещение. Желательно, где есть кондиционер», — сказала врач.
После этого важно принять удобное положение. Можно сесть, если так легче дышать и не кружится голова. При выраженной слабости лучше лечь. Елена Тихомирова посоветовала приподнять ноги. Такое положение помогает при ощущении дурноты и снижении давления. Одежду, которая стесняет движения, стоит расстегнуть. Плотный воротник, ремень, шарф или тесная верхняя одежда могут усиливать дискомфорт. Полезно обеспечить приток прохладного воздуха: включить кондиционер или вентилятор, открыть окно, если с улицы не идёт горячий воздух. Следующий шаг — вода. Пить нужно понемногу, без спешки. Большой объём залпом способен вызвать тошноту. Подойдёт обычная прохладная вода. Алкоголь, энергетики и слишком крепкий кофе в такой момент лучше исключить: они не помогут восстановить нормальное самочувствие.
«Его нужно усадить или уложить, как ему комфортно. Можно приподнять ножной конец, чтобы ноги были кверху, дать попить воды», — отметила терапевт.
Если рядом есть человек с признаками перегрева, не стоит отправлять его одного домой. Лучше остаться рядом хотя бы до тех пор, пока слабость и головокружение не уменьшатся. Следует спокойно разговаривать с ним, уточнять, понимает ли он, где находится, нет ли боли в груди, одышки, тошноты или усиливающейся головной боли.
Что не стоит делать в жару при плохом самочувствииРаспространённая ошибка — пытаться «перетерпеть» состояние. Некоторые продолжают лежать на пляже, объясняя головокружение недосыпом. Другие идут дальше по улице, потому что до дома осталось «всего десять минут». На жаре это расстояние может оказаться слишком долгим. Не нужно резко вставать, если перед глазами темнеет. Сначала лучше сесть или лечь, затем сделать несколько спокойных вдохов, выпить немного воды и подождать улучшения. Попытка быстро подняться повышает риск падения.
Не стоит укутывать человека, которого знобит на фоне жары. Озноб не всегда означает, что ему холодно. В душном месте лишняя одежда затруднит охлаждение. Также не надо заставлять пострадавшего активно ходить «для разгона крови». Ледяная вода и экстремальное охлаждение могут оказаться неприятными и ухудшить самочувствие. Гораздо разумнее перейти в прохладное помещение, снять лишнюю одежду, дать телу постепенно остыть и восполнить потерю жидкости.
Если человеку трудно глотать, он плохо ориентируется в происходящем или теряет сознание, не следует пытаться напоить его. В таком состоянии вода может попасть в дыхательные пути. Нужна медицинская помощь.
Когда нужно вызывать скорую помощьПри лёгком перегреве отдых в прохладном месте, вода и отсутствие нагрузки обычно постепенно улучшают состояние. Однако не всегда ситуация ограничивается слабостью после прогулки.
Елена Тихомирова призвала не ждать, если жалобы усиливаются. Поводом для обращения к врачам становятся нарастающая слабость, выраженный дискомфорт и боль в груди.
«Если человек продолжает предъявлять жалобы на нарастающую слабость, дискомфорт, боли где-то в груди, обязательно нужно вызвать скорую помощь», — предупредила эксперт.
Срочно звонить в экстренные службы также необходимо при потере сознания, спутанности речи, судорогах, сильной одышке, многократной рвоте или резком ухудшении после переноса в прохладное место. Особого внимания требуют дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Их состояние в жару может меняться быстрее. До приезда врачей человека нужно оставить в тени или прохладном помещении. Если он без сознания, но дышит, его лучше уложить на бок и следить за дыханием. При отсутствии дыхания и пульса окружающим следует вызвать скорую и начать сердечно-лёгочную реанимацию, если они умеют её проводить.
Как снизить риск перегрева заранееПодготовиться к жаркому дню проще, чем восстанавливаться после перегрева. На прогулку стоит брать воду, особенно если предстоит долго идти пешком, ехать в общественном транспорте или находиться на даче. Пить лучше регулярно, не дожидаясь сильной жажды. В самые жаркие часы разумно сократить пребывание на улице. Если дела нельзя перенести, полезно планировать короткие остановки в прохладных помещениях. Лёгкая свободная одежда, головной убор и тень снижают нагрузку на организм.
Необходимо внимательнее следить за самочувствием близких. Ребёнок может увлечься игрой и не заметить, что ему стало плохо. Пожилой человек порой не жалуется, чтобы не беспокоить родных. Вопрос о жажде, головной боли или слабости иногда помогает вовремя остановить опасное развитие ситуации. Жара не требует героизма. Если появляются ощущение «аквариума» в голове, жажда, шаткость, необычная усталость или чувство, что вот-вот случится обморок, нужно немедленно уйти с солнца. Несколько минут отдыха в прохладе и вода могут стать решающими мерами, которые не дадут перегреву перейти в тяжёлое состояние.