Фото: Радио 1
Из Можайского округа в Кремль отправили главную новогоднюю ёлку страны. Там её нарядят в традиционно русские украшения и оставят на Соборной площади радовать россиян до Крещения.
Ель провожали театрализованным представлением, песнями и танцами, сообщил корреспондент «Радио 1». Также на празднике можно было пройти мастер-классы, выпить чай из настоящего самовара и отведать угощений.
Фото: Радио 1
За рулем автопоезда, который доставляет ель в Кремль, — Дед Мороз. Ему вручили подорожную грамоту от губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Автопоезд с елью торжественно проводили.
На сцене с приветственным словом выступил главный лесничий Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Махач Ширинов, который поблагодарил всех, кто принимал участие в празднике.
Фото: Радио 1
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Фото: Радио 1
За рулем автопоезда, который доставляет ель в Кремль, — Дед Мороз. Ему вручили подорожную грамоту от губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Наиважнейшее поручение — сопровождать из подмосковных лесов в Кремль главную новогоднюю ёлку России. С почетом её провожать, в дороге беречь, красоту её не нарушать, торжественно встречать и всячески способствовать тому, чтобы не укоснительно в срок была доставлена главная новогодняя ёлка России для установки на Соборной площади Кремля», — оставил послание губернатор.Фото: Радио 1
Автопоезд с елью торжественно проводили.
«Будем ехать аккуратно, со скоростью не более 60 км/час, внимательно соблюдать дистанцию. Вес трейлера — 7 тонн, так что надо быть очень осторожным», — сказал Дед Мороз.Фото: Радио 1
На сцене с приветственным словом выступил главный лесничий Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Махач Ширинов, который поблагодарил всех, кто принимал участие в празднике.
«Сегодня на Можайской земле исторический день. Это третья кремлевская ель, которая уходит на Соборную площадь. Я думаю, весь городской наш округ, Бородинский филиал гордится тем, что наши сотрудники ежегодно занимаются этим вопросом и подбирают лучших кандидатов. Самая гигантская, красивая и пушистая ель — наша. У нас все победы впереди! Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю добра, оптимизма, удачи», — сказал он.
Фото: Радио 1
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Анастасия Бондарева