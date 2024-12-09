В подмосковном Можайске спилили главную новогоднюю ёлку страны

Фото: Пресс-служба губернатора МО
С 2007 года Главную новогоднюю елку в Кремль доставляют из Подмосковья. Городской округ Можайск уже третий раз становится ее родиной. Впервые дерево нашли здесь в 2009-м, далее — в 2019-м, и в настоящем 2024 году.
30-метровую ель спилили сегодня, 9 декабря, вблизи деревни Знаменка. Возраст дерева — 90 лет, диаметр ствола — 60 см, а размах нижних ветвей — 8 метров.
Фото: Радио 1
Выбирать главную ель страны было непросто: комиссия проехала более 3 тыс. километров и отсмотрела 25 претенденток. Вместе со спилом на площадке проходили традиционные гуляния со спектаклем «Морозко», танцами и песнями, самоваром и различными угощениями. На санях проехал Дед Мороз, который поприветствовал всех и пожелал удачного нового года.
Фото: Радио 1
На замену спиленной ели Главе Можайского городского округа Денису Мордвинцеву вручились молодые ёлочки для их дальнейшей высадки на Можайской земле. Осуществилась также традиционная передача символического топора.
На территории можно было пройти различные мастер-классы по росписи открыток, поделок своими руками. Перед спилом ёлку освятили, молебен провел Благочинный Можайского церковного округа, настоятель Никольского собора, священник Иоанн Лобода.
Фото: Радио 1
Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев поблагодарил всех, принимающих участие в зимнем празднике, который играет немаловажную роль для Подмосковья.
Фото: Радио 1
Елку доставят в Кремль на автопоезде в ночь с 11 на 12 декабря, после чего установят на Соборной площади и украсят в традиционном русском стиле. Там зимняя красавица пробудет до Крещения.
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Фото: Радио 1
Выбирать главную ель страны было непросто: комиссия проехала более 3 тыс. километров и отсмотрела 25 претенденток. Вместе со спилом на площадке проходили традиционные гуляния со спектаклем «Морозко», танцами и песнями, самоваром и различными угощениями. На санях проехал Дед Мороз, который поприветствовал всех и пожелал удачного нового года.
Фото: Радио 1
На замену спиленной ели Главе Можайского городского округа Денису Мордвинцеву вручились молодые ёлочки для их дальнейшей высадки на Можайской земле. Осуществилась также традиционная передача символического топора.
«По поручению президента, по поручению губернатора Московской области выбрана главная елка страны. Для нас это, конечно, большая ответственность и знаковый день в истории нашего лесничества. И это, конечно, заслуга наших предыдущих поколений. Хотел бы всех поблагодарить за совместную работу, которая была проделана еще начиная с лета. Это вся команда и администрация президента, наших общественников, лесничеств, которые были в эту работу вовлечены. Наша задача — приумножать, восстанавливать леса, чтобы через несколько десятков лет мы могли этим гордиться», — сказал Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Агулов Евгений Викторович.
На территории можно было пройти различные мастер-классы по росписи открыток, поделок своими руками. Перед спилом ёлку освятили, молебен провел Благочинный Можайского церковного округа, настоятель Никольского собора, священник Иоанн Лобода.
Фото: Радио 1
Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев поблагодарил всех, принимающих участие в зимнем празднике, который играет немаловажную роль для Подмосковья.
«Спасибо всей команде, которая работала на мероприятии, трудилась и создала такую атмосферу. Спасибо нашим самым маленьким выступающим. Я уверен, что этот Новый год станет особенным. И все желания, которые были загаданы около этой елки, сбудутся. Всем праздничного настроения, замечательного Нового года. Мечтайте, мечты сбываются», — выступил он.
Фото: Радио 1
Елку доставят в Кремль на автопоезде в ночь с 11 на 12 декабря, после чего установят на Соборной площади и украсят в традиционном русском стиле. Там зимняя красавица пробудет до Крещения.
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Анастасия Бондарева