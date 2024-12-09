Первые ледовые шоу сезона в Московской области собрали 10 тыс. зрителей

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Первые ледовые спектакли зимнего сезона-2024-2025 в минувшие выходные посмотрели 10 тыс. жителей и гостей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«Спектакль «Двенадцать месяцев» в постановке и с участием Ирины Слуцкой, который показали 7 декабря на катке у Дворца культуры «Яуза» в Мытищах, посмотрели 3,5 тыс. зрителей. «Сказки Евгения Плющенко» в спорткомплексе «Дмитров» посетили 1,5 человек. 8 декабря, на представлении Ирины Слуцкой на катке «Театральный» в Химках побывали 3,5 тыс. жителей и гостей города. А «Сказки Евгения Плющенко» на катке в Павшинской пойме Красногорска собрали более 1,5 тыс. человек», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Как рассказали в ведомстве, следующие спектакли состоятся 13, 14 и 15 декабря в Дубне, Волоколамске, Лобне, Егорьевске и Павловском Посаде. Там своё искусство представит команда Ильи Авербуха с представлением «Чемпионы».
Вход на ледовые спектакли будет свободным. Расписание представлений можно найти на главном туристическом портале Подмосковья. welcome.mosreg.ru
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Как рассказал ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, планируется, что в этом сезоне в рамках проекта «Зима в Подмосковье» будет показано 29 ледовых шоу.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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Лора Луганская