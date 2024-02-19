Из парков Подмосковья за неделю вывезли более 54 тысяч кубометров снега

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Более 54 тысяч кубометров снега убрали на территории парков Московской области за минувшую неделю — с 12 по 18 февраля, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Подмосковья.
«Из 193 парков региона за неделю было вывезено более 54 тысяч кубометров снега. В работах участвовали 544 человека, использовалось 155 единиц снегоуборочной техники», — уточнил глава министерства Михаил Хайкин.Согласно принятым нормам, прежде всего снег убирается на центральных аллеях парков. Затем наступает очередь спортивных и детских площадок, а также второстепенных дорожек. Все очищенные от снега поверхности обрабатываются противогололёдными материалами.
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