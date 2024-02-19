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Из парков Подмосковья за неделю вывезли более 54 тысяч кубометров снега

19 февраля 2024, 14:39
Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Более 54 тысяч кубометров снега убрали на территории парков Московской области за минувшую неделю — с 12 по 18 февраля, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Подмосковья.
«Из 193 парков региона за неделю было вывезено более 54 тысяч кубометров снега. В работах участвовали 544 человека, использовалось 155 единиц снегоуборочной техники», — уточнил глава министерства Михаил Хайкин.
Согласно принятым нормам, прежде всего снег убирается на центральных аллеях парков. Затем наступает очередь спортивных и детских площадок, а также второстепенных дорожек. Все очищенные от снега поверхности обрабатываются противогололёдными материалами.


В министерстве также отметили, что площадь дорожно-тропиночной сети в подмосковных парках составляет 2 миллиона квадратных метров.

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#снег
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#михаил хайкин
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Путин поддержал идею выплат для жителей осажденного Севастополя и его защитников
19 февраля 2024, 14:28

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поддержал идею выплат для жителей осажденного Севастополя и его защитников по случаю 80-летней годовщины освобождения города. Об этом он заявил во время рабочей встречи с губернатором Михаилом Развожаевым.
По словам главы региона, 9 мая Севастополь будет праздновать 80 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Развожаев назвал это значимой датой и попросил президента дать поручение правительству РФ сделать оргкомитет по примеру Ленинграда.
«Во-первых, чтобы на федеральном уровне эта дата не осталась незамеченной. А во-вторых, чтобы тоже Вы дали поручение – [осуществить] выплаты для жителей осаждённого Севастополя и тех, кто награждён медалями за оборону и освобождение Севастополя, их совсем немного осталось, из Президентского фонда», — сказал Развожаев.
Российский лидер назвал инициативу правильной, ответив «хорошо, так и сделаем».

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#губернатор
#выплаты
#севастополь
#владимир путин
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Спасённый с контейнерной площадки в Раменском кот поменял семью
19 февраля 2024, 14:16

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Ирина Моисеева

Кота породы сфинкс, найденный в мороз в запечатанной коробке на контейнерной площадке в Раменском, забрали в новую семью. Питомца забрала дочь водителя мусоровоза Бориса Галишникова, который спас животное. Теперь кот живёт в деревне Дергаево.
«Когда папа принёс коробку, мы открыли и увидели этого кота, я поняла, что он останется с нами. На следующий день обратились в ветеринарную клинику. Животное обследовали, сделали необходимые процедуры. Нам сказали, что кот практически здоров, ему примерно полтора года», – рассказала Анастасия Галишникова.
Новая хозяйка также рассказала, почему коту дали кличку Вольт.
«Мы с мамой и сестрой выбрали имя Вольт, так как новый питомец создал некое напряжение в доме. Первое время он вообще вёл себя немного агрессивно, не подпускал, даже не выходил из домика. Но потом освоился, понял, что находится в безопасности, и его здесь любят», – рассказала девушка.
Семье Галишниковых, в доме которых живут ещё несколько питомцев, окажут помощь от Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Жители Раменского получат сертификат на покупку корма для животных, а их домашний любимец — бесплатное ветеринарное обслуживание.

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#московская область
#подмосковье
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Просроченные долги россиян банкам составили 3,2 триллиона рублей
19 февраля 2024, 14:13

Фото: istockphoto/Evgeniy Grishchenko

Судебные приставы собираются взыскать с россиян в пользу банков 3,3 триллиона рублей. Эта сумма на 200 миллиардов рублей больше, чес в 2022 году.
Такие данные приводятся в статистических выкладках Федеральной службы судебных приставов (ФССП),которые изучили аналитики издания «Известия». Всего в 2023 году на принудительном исполнении находились 24,6 миллиона производств по взысканию в пользу банков просроченных долгов со злостных неплательщиков. Это на 4,5 миллиона больше, чем их было годом ранее.

В ФССП пояснили, что количество исполнительных производств не равно числу должников. У одного человека дела по принудительному взысканию могут открыть сразу по нескольким займам. Некоторые практикуют такой подход: берут один кредит для того, чтобы погасить предыдущий. В какой-то момент пирамида рушится, и человек оказывается погребённым под лавиной долговых обязательств.

В службе судебных приставов отметили, что в 2023 году показатели по количеству исполнительных производств и по общему объёму долгов, подлежащих взысканию, оказались наивысшими за всё время ведения статистики. Эксперты связывают рост платежей по кредитам с высокой долговой нагрузкой населения, по-прежнему непростой экономической ситуацией и растущей инфляцией.

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#фссп
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#кредит
#эксперты
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#рост
#банк
#долги
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В Ленинском округе начали обустраивать новый съезд на Каширское шоссе
19 февраля 2024, 13:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Обустройство нового съезда на Каширское шоссе началось в Ленинском городском округе, работы проводятся в рамках создания развязки на Володарском шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас на данном участке проводится подготовка территории: ведется переустройство водопровода. Длина нового съезда составит более 329 метров», — уточняется в сообщении.
Параллельно рабочие монтируют фундамент под опоры будущего путепровода через Каширское шоссе, кроме того, идёт строительство разворотной эстакады между Каширским шоссе и трассой А-105. Завершить строительство развязки и разворотной эстакады планируется в четвёртом квартале текущего года.

Открытие движения по эстакаде и развязке более чем на четверть увеличит пропускную способность Каширского шоссе и разгрузит дороги в прилегающих населённых пунктах и строящихся микрорайонах.

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#ленинский городской округ
#строительство
#дорога
#минтранс мо
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В турецком Кемере отменили концерт «Би-2»
19 февраля 2024, 13:57

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Концерт рок-группы «Би-2» отменен в Кемере, несмотря на распроданные билеты. Об этом сообщил солист коллектива Егор Бортник* на своей странице в социальной сети.
Участник группы опубликовал фото и сопроводил его подписью о том, что вторая песня из нового альбома готова, и работа проходит в расслабленном режиме. Он добавил, что концерт коллектива в Кемере отменен. Каких-либо подробностей музыкант не привел.

Ранее у музыкантов отменили концерт в Дубае.

Прежде сообщалось об отмене концерта российской певицы Лолиты Милявской в подмосковном Раменском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#песня
#турция
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Силовики обезвредили в Лобне заминированный автомобиль
19 февраля 2024, 13:56

Фото: Istockphoto / Dzurag

Сотрудники силовых структур обезвредили в подмосковной Лобне заминированный автомобиль, из-за которого пришлось эвакуировать около 340 жителей ближайших домов. Об этом сообщил представитель экстренных служб.
«Взрывное устройство обезвредили, угроза снята. По уточнённой информации, всего были эвакуированы 340 человек. Их разместили в двух школах. Скоро людей будут возвращать в дома», – сказал собеседник РИА Новости.
Ранее сообщалось, что припаркованную заминированную машину обнаружили у здания Росрестра в Лобне. Были эвакуированы жители домов по улицам Дружбы и Мирная.
«Проверочные мероприятия со стороны силовых структур завершены. Благодаря чётким и слаженным действиям специалистов угроза ликвидирована. Все жители, размещённые в пунктах эвакуации, могут вернуться в свои дома», – написала в своём телеграм-канале временно исполняющий обязанности главы городского округа Анна Кротова.
Ранее она сообщила, что в Лобне введён режим оповещения о чрезвычайных ситуациях.

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#лобня
#взрывчатка
#автомобиль
#подмосковье
#московская область
#анна кротова
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В Кремле ответили на вопрос о передаче тела Навального* родственникам
Песков о выдаче тела Навального* родственникам: Кремль не занимается этим
19 февраля 2024, 13:24

Фото: сайт Кремля

Установление обстоятельств гибели оппозиционера Алексея Навального* во ФСИН продолжается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На вопрос о том, когда завершатся все необходимые процедуры и тело будет передано родственникам, спикер Кремля ответил, что такие вопросы не относятся к компетенции администрации президента.
Песков также добавил, что делать какие-либо заявления в отсутствии информации было бы непозволительным хамством.

Напомним, Навальный* скончался 16 февраля в колонии. После прогулки он потерял сознание и умер.

Ранее СМИ сообщали, что мать Навального* Людмила и его адвокат требовали выдать тело умершего, однако в колонии сообщили, что его там уже нет. Вместе с адвокатом женщина отправилась в морг Салехарда, куда тело было направлено для исследования, однако и там им не удалось выяснить подробности о местонахождении Навального*.

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#рф
#смерть
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Глав ЛНР и Херсонской области Пасечника и Сальдо отравили
19 февраля 2024, 13:07

Фото: iStock/maxim4e4ek

Глава ЛНР Леонид Пасечник был отравлен фенольными соединениями в декабре 2023 года. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он пояснил, что ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов. Кириллов добавил, что подобным способом был отравлен глава Херсонской области Владимир Сальдо в августе 2022 года.
На наличие токсичных веществ в крови глав регионов указали результаты проведенных медицинских исследований.

По словам Кириллова, известен ещё ряд прецендентов с отравлением высокопоставленных лиц страны. По этим фактам ведется расследование.

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#сбу
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В Химках отремонтируют дом детского творчества «Созвездие»
19 февраля 2024, 12:58

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт дома детского творчества «Созвездие» проведут в городском округе Химки, в настоящее время подряд на работы выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и выполнить ремонтные работы с постановкой оборудования, необходимого для функционирования объекта», — отмечается в сообщении.
Начальная цена лота составляет 168 млн 774 тысячи 620 рублей. Приём заявок завершится 6 марта. Ремонт будет проводиться в рамках реализации региональной программы «Образование Подмосковья» на 2020–2025 годы.

Центр «Созвездие» расположен по адресу: город Химки, улица Панфилова, дом №14.

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#ремонт
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#комитет по конкуретной политике мо
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