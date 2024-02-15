Дорожные службы Подмосковья в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада

Фото: пресс-служба МТДИ МО
«В настоящее время дорожные службы региона работают в режиме «Снегопад». В ликвидации последствий непогоды заняты 1,2 тысяч дорожных рабочих, задействовано около 2000 единиц снегоуборочной техники», — говорится в сообщении.Уборка снега и обработка проезжей части противогололёдными материалами проводится на региональных трассах и муниципальных улицах. Для обеспечения безопасного проезда ведётся постоянный мониторинг обстановки, налажено взаимодействие с экстренными службами.
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